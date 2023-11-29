В Бодруме погибли две россиянки

В результате трагического инцидента в Бодруме погибли две женщины из России. Согласно информации, которую передал телеграм-канал Shot, установлено, что тела принадлежат Ирине Двизовой, 42 лет, и ее дочери Даяне, которой было всего 15 лет.