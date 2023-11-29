В Бодруме погибли две россиянки

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Родственники погибших не могли связаться с ними в течение нескольких дней, поэтому они отправились в район Конаджик, где проживали две женщины. Пришедшие на место обнаружили кровь на диване и немедленно обратились в полицию Бодрума, пишет ФедералПресс.
Правоохранительные органы смогли выяснить, что автомобиль, который уехал от дома, был записан на камерах видеонаблюдения. На данный момент подозревается бывший муж Ирины Двизовой, гражданин Финляндии, и его разыскивают в связи с этим двойным убийством.
Известно, что погибшая женщина работала риелтором в Турции. Согласно информации, полученной от телеграм-канала Mash, Ирина Двизова снимала виллу в Бодруме.