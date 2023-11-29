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В Бодруме погибли две россиянки

29 ноября 2023, 05:27
В результате трагического инцидента в Бодруме погибли две женщины из России. Согласно информации, которую передал телеграм-канал Shot, установлено, что тела принадлежат Ирине Двизовой, 42 лет, и ее дочери Даяне, которой было всего 15 лет.

Родственники погибших не могли связаться с ними в течение нескольких дней, поэтому они отправились в район Конаджик, где проживали две женщины. Пришедшие на место обнаружили кровь на диване и немедленно обратились в полицию Бодрума, пишет ФедералПресс.

Правоохранительные органы смогли выяснить, что автомобиль, который уехал от дома, был записан на камерах видеонаблюдения. На данный момент подозревается бывший муж Ирины Двизовой, гражданин Финляндии, и его разыскивают в связи с этим двойным убийством.

Известно, что погибшая женщина работала риелтором в Турции. Согласно информации, полученной от телеграм-канала Mash, Ирина Двизова снимала виллу в Бодруме.

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