Угроза пожара и разрушения. В Омске затопило кипятком подвалы девяти многоэтажек

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В Омске прокуратура организовала проверку в отношении АО «Тепловая компания». Ее проводят в связи с затоплением подвалов многоквартирных домов. Так, коммунальная проблема коснулась жильцов дома по улице Николая Кузнецова, 6.
Подвал заполнил кипяток, вода стоит здесь уже две недели. Это может способствовать не только разрушению фундамента здания, но и возникновению пожара, поскольку по всему периметру помещения проведены провода.
Затопило также подвалы домов по улицам Бульварная, 4А, 4, в домах на 5-й Линии, 231, 7-й Линии, 186, 7-й Линии, 180, 6-й Линии, 96, по улицам Масленникова, 241 и 239. В общей сложности последствия коммунальной аварии затронули жителей девяти многоэтажек. Об этом сообщают «Вести.Омск».
Заместитель прокурора Октябрьского округа Игорь Земляной отправился к дому по улице Николая Кузнецова, 6. Как рассказали в пресс-центре надзорного ведомства, там провели восстановительные работы. Он обсудил проблему с жильцами и проконтролировал, как аварийные бригады устраняют последствия аварии.
В случае чего прокуратура примет меры прокурорского реагирования. Ранее Город55 писал о проблемах в многоквартирном доме рабочего поселка Любинский. В одной из двухэтажек жильцы ждут окончания капитального ремонта кровли, который подрядная организация затянула почти на месяц. С лета 2023 года из-за открытой крыши у многих испортилось имущество, в квартирах появилась плесень и сырость.