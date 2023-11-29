Угроза пожара и разрушения. В Омске затопило кипятком подвалы девяти многоэтажек

В случае чего прокуратура примет меры прокурорского реагирования. Ранее Город55 писал о проблемах в многоквартирном доме рабочего поселка Любинский. В одной из двухэтажек жильцы ждут окончания капитального ремонта кровли, который подрядная организация затянула почти на месяц. С лета 2023 года из-за открытой крыши у многих испортилось имущество, в квартирах появилась плесень и сырость.