Традиции и поверья 30 ноября

Было неприветливо хвастаться и хвалиться в этот день, так как считалось, что все достижения могут обернуться проблемами. Нельзя было брать взаймы чужую одежду, обручальные кольца и деньги. Верили, что это приведет к ссорам и финансовым проблемам. Также не рекомендовалось нарушать обещания перед родственниками, чтобы избежать семейных проблем. Ходить в грязной и нерасчесанной одежде считалось плохой приметой. Споры, ссоры и негативные мысли также были нежелательны, так как могли привести к проблемам и неудачам.