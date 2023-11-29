Традиции и поверья 30 ноября

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Общественная служба новостей собрала информацию о том, что 30 ноября, в день Григория Зимоуказателя, есть несколько вещей, которые можно и нельзя делать.
Наши предки в этот день проводили ритуал «закатывания зимы» — играли в снегу, катались с горок, чтобы привлечь благополучие и защиту от болезней на следующий год.
Кроме того, существовали и другие поверья и запреты, которые было желательно соблюдать в этот день.
Среди запретов в день Григория Зимоуказателя был тяжелый физический труд, который лучше было отложить на другой день. Также считалось опасным общаться с людьми, у которых «дурной глаз». Путешествия следовало отложить, чтобы избежать болезней и неудач.
Было неприветливо хвастаться и хвалиться в этот день, так как считалось, что все достижения могут обернуться проблемами. Нельзя было брать взаймы чужую одежду, обручальные кольца и деньги. Верили, что это приведет к ссорам и финансовым проблемам. Также не рекомендовалось нарушать обещания перед родственниками, чтобы избежать семейных проблем. Ходить в грязной и нерасчесанной одежде считалось плохой приметой. Споры, ссоры и негативные мысли также были нежелательны, так как могли привести к проблемам и неудачам.
С другой стороны, в день Григория Зимоуказателя рекомендовалось посетить баню, чтобы получить здоровье на весь будущий год. От тяжелого труда следовало отдохнуть. Если погода позволяла, можно было провести время на свежем воздухе, например, катаясь на санях.