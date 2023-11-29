Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Традиции и поверья 30 ноября

29 ноября 2023, 12:02
30 ноября в православных церквях отмечается праздник епископа Неокесарийского, святителя Григория Чудотворца, также известного как Григорий Зимоуказатель. Согласно народному календарю, этот день приходится на 17 ноября по старому стилю.

Общественная служба новостей собрала информацию о том, что 30 ноября, в день Григория Зимоуказателя, есть несколько вещей, которые можно и нельзя делать.

Наши предки в этот день проводили ритуал «закатывания зимы» — играли в снегу, катались с горок, чтобы привлечь благополучие и защиту от болезней на следующий год.

Кроме того, существовали и другие поверья и запреты, которые было желательно соблюдать в этот день.

Среди запретов в день Григория Зимоуказателя был тяжелый физический труд, который лучше было отложить на другой день. Также считалось опасным общаться с людьми, у которых «дурной глаз». Путешествия следовало отложить, чтобы избежать болезней и неудач.

Было неприветливо хвастаться и хвалиться в этот день, так как считалось, что все достижения могут обернуться проблемами. Нельзя было брать взаймы чужую одежду, обручальные кольца и деньги. Верили, что это приведет к ссорам и финансовым проблемам. Также не рекомендовалось нарушать обещания перед родственниками, чтобы избежать семейных проблем. Ходить в грязной и нерасчесанной одежде считалось плохой приметой. Споры, ссоры и негативные мысли также были нежелательны, так как могли привести к проблемам и неудачам.

С другой стороны, в день Григория Зимоуказателя рекомендовалось посетить баню, чтобы получить здоровье на весь будущий год. От тяжелого труда следовало отдохнуть. Если погода позволяла, можно было провести время на свежем воздухе, например, катаясь на санях.

Подпишитесь
«Зашли тихо и без конкурса». Омских школьников переводят на питание по «карточкам»
Сегодня, 06:55
Нет материалов. В микрорайоне Серебряный берег приостановили стройку новой школы
Сегодня, 05:31
Новые старые лица. Бывший советник экс-губернатора Буркова возглавил омский РЦСО
Сегодня, 09:39
Продукты дорожают. В Омской области за неделю сильно подскочили цены на яйца и творог
Сегодня, 03:40
Разрабатывал интерьеры метро и ТЦ. На 72 году скончался омский архитектор Паровышник
Сегодня, 02:24
Снежинки и QR-коды. В Омске утвердили концепцию оформления города к Новому году
Сегодня, 06:00