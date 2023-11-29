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Юной омичке с тяжелым сколиозом провели операцию по исправлению позвоночника

Сколиоз и порог сердца. Юной омичке провели операцию по исправлению позвоночника

29 ноября 2023, 15:13
Фото: пресс-служба Российской детской клинической больницы

Юной омичке с тяжелым сколиозом провели операцию по исправлению позвоночника

Угол деформации позвоночника девочки составлял 115 градусов.

В министерстве здравоохранения Омской области сообщили об успешном оперировании ребенка, у которого была диагностирована тяжелая форма сколиоза. Угол деформации позвоночника девочка составлял 115 градусов.

12-летняя пациентка из Омской области уже пережила до этого несколько сложных операций, которые были необходимы из-за врожденного порока сердца. Множественные хирургические вмешательства осложняли работу хирургов Российской детской клинической больницы, однако по итогу им удалось значительно улучшить состояние позвоночника девочки.

У ребенка был ярко выраженный сколиоз грудного отдела позвоночника, который стремительно прогрессировал. Одновременно с этим наблюдался сильный перекос плечевого пояса. Левое плечо девочки было на десять сантиметров ниже правого, сильный реберный горб.

Фото: пресс-служба Российской детской клинической больницы
«Помимо тяжелой формы сколиоза, состояние девочки отягощалось врожденной патологией сердца — в раннем возрасте ей пришлось перенести несколько сложных операций. На фоне прогрессирующего сколиоза у пациентки развилась и дыхательная недостаточность», — рассказали в пресс-службе Российской детской клинической больницы.

Врачи установили в позвоночник юной пациентки винты и соединили их стержнями. После этого они изменили ось позвоночника в трех плоскостях. Также для поддержания такого положения хирурги уложили костный аутотрансплантат. Угол деформации после операции не превысил 40 градусов.

Ребенок уже полностью восстановился и вернулся к активному образу жизни, отметили в больнице, где проводили операцию.

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#Омск#Омская область#Дети#Медицина#Операция#Алина Ясинская#Сколиоз
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