Сколиоз и порог сердца. Юной омичке провели операцию по исправлению позвоночника

Врачи установили в позвоночник юной пациентки винты и соединили их стержнями. После этого они изменили ось позвоночника в трех плоскостях. Также для поддержания такого положения хирурги уложили костный аутотрансплантат. Угол деформации после операции не превысил 40 градусов.