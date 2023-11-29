Синоптик Вильфанд предупредил об очень сильном дожде в Крыму

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
В связи с этим в Крыму прогнозируются сильные и очень сильные дожди, которые будут иметь большую интенсивность, пишет RT.
Синоптик отметил, что такая погода может быть опасной. Ветер, достигающий 25 м/с, способен повредить молодые деревца и слабо закрепленные крыши старых домов. Также он сообщил, что в Краснодарском крае также ожидается сильный и очень сильный дождь. Эти осадки будут выпадать в виде ливня из-за различия температур на севере и юге края.
Вильфанд подчеркнул, что в южной части Краснодарского края ожидаются осадки в виде ливня при грозовой активности.