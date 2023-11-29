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Синоптик Вильфанд предупредил об очень сильном дожде в Крыму

29 ноября 2023, 18:40
О погоде на юге России в следующие дни рассказал синоптик Роман Вильфанд. Он предупредил, что из-за Средиземноморского циклона ожидается усиление ветрового режима на юге европейской России.

В связи с этим в Крыму прогнозируются сильные и очень сильные дожди, которые будут иметь большую интенсивность, пишет RT.

Синоптик отметил, что такая погода может быть опасной. Ветер, достигающий 25 м/с, способен повредить молодые деревца и слабо закрепленные крыши старых домов. Также он сообщил, что в Краснодарском крае также ожидается сильный и очень сильный дождь. Эти осадки будут выпадать в виде ливня из-за различия температур на севере и юге края.

Вильфанд подчеркнул, что в южной части Краснодарского края ожидаются осадки в виде ливня при грозовой активности.

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