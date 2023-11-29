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Самолет со спасателями отправился на поиски рыбаков на Байкале

Самолет со спасателями отправился на поиски рыбаков на Байкале

29 ноября 2023, 10:29
Фото: 1MI
Самолет с спасателями отправился на поиски дрейфующих рыбаков в Байкале, которые впервые за четыре дня смогли подать сигнал о своем местоположении.

Вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту вылетел на помощь четырём рыбакам, которые застряли на сломанном катере посреди озера Байкал. Сегодня, после четырёх дней, они впервые смогли сообщить о своём местонахождении. По данным ИА IrkutskMedia, катер находился на северной стороне полуострова Ольхон.

Инцидент произошёл 26 ноября в 5 километрах от полуострова Святой Нос. У катера, на котором находились четыре человека, сломался мотор. Однако из-за плохой погоды рыбаков не могли спасти долгое время. Вылет спасательного вертолета также несколько раз был перенесен. На лодке у рыбаков имеется всё необходимое оборудование, закрытая каюта и обогревательный фен.

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