Самолет со спасателями отправился на поиски рыбаков на Байкале

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту вылетел на помощь четырём рыбакам, которые застряли на сломанном катере посреди озера Байкал. Сегодня, после четырёх дней, они впервые смогли сообщить о своём местонахождении. По данным ИА IrkutskMedia, катер находился на северной стороне полуострова Ольхон.
Инцидент произошёл 26 ноября в 5 километрах от полуострова Святой Нос. У катера, на котором находились четыре человека, сломался мотор. Однако из-за плохой погоды рыбаков не могли спасти долгое время. Вылет спасательного вертолета также несколько раз был перенесен. На лодке у рыбаков имеется всё необходимое оборудование, закрытая каюта и обогревательный фен.