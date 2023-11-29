Самолет со спасателями отправился на поиски рыбаков на Байкале

Инцидент произошёл 26 ноября в 5 километрах от полуострова Святой Нос. У катера, на котором находились четыре человека, сломался мотор. Однако из-за плохой погоды рыбаков не могли спасти долгое время. Вылет спасательного вертолета также несколько раз был перенесен. На лодке у рыбаков имеется всё необходимое оборудование, закрытая каюта и обогревательный фен.