Рядом с Инстасамкой. Трек омской поп-группы попал в топы музыкальных чартов страны

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Музыкальный коллектив из Омска вышел в топы музыкальных чартов страны. Трек «Давай сбежим» («Искорки») занял седьмую строчку в топе «Яндекс.Музыки». В «ВКонтакте» он занимает десятое место вместе с исполнительницами Anna Asti, INSTASAMKA и другими артистами.
Речь идет о поп-группе «5УТРА». Их трек за месяц прослушали больше четырех млн человек, согласно данным «Яндекс.Музыки». А клип на «Давай сбежим» посмотрели уже 20 млн пользователей. Как пишет NGS55.RU, его создавал клипмейкер из Омска Роман Булов.
Для музыкального ролика снимались сцены в сквере Дзержинского, в рамшичной Marimoto омского ресторатора Игоря Белоглазова, расположенной на улице Ленина. Группу «5УТРА» создали супруги Никита и Анна Беляковы, которые живут в Омске.
Ранее Город55 писал о новом альбоме омской группы «25/17» под названием «Радость встреч и расставаний». Две песни музыканты записаны совместно с Гариком Сукачевым и Ольгой Глазовой.