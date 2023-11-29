Рядом с Инстасамкой. Трек омской поп-группы попал в топы музыкальных чартов страны

Речь идет о поп-группе «5УТРА». Их трек за месяц прослушали больше четырех млн человек, согласно данным «Яндекс.Музыки». А клип на «Давай сбежим» посмотрели уже 20 млн пользователей. Как пишет NGS55.RU, его создавал клипмейкер из Омска Роман Булов.