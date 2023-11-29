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Published Сегодня, 08:58

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Updated Сегодня, 09:02

иллюстрация

Рядом с Инстасамкой. Трек омской поп-группы попал в топы музыкальных чартов страны

29 ноября 2023, 08:58
Фото: Город55
иллюстрация

Трек поп-группы из Омска попал в топы музыкальных чартов страны

К песне музыканты записали клип, который также стал очень популярен в интернете.

Музыкальный коллектив из Омска вышел в топы музыкальных чартов страны. Трек «Давай сбежим» («Искорки») занял седьмую строчку в топе «Яндекс.Музыки». В «ВКонтакте» он занимает десятое место вместе с исполнительницами Anna Asti, INSTASAMKA и другими артистами.

Речь идет о поп-группе «5УТРА». Их трек за месяц прослушали больше четырех млн человек, согласно данным «Яндекс.Музыки». А клип на «Давай сбежим» посмотрели уже 20 млн пользователей. Как пишет NGS55.RU, его создавал клипмейкер из Омска Роман Булов.

Для музыкального ролика снимались сцены в сквере Дзержинского, в рамшичной Marimoto омского ресторатора Игоря Белоглазова, расположенной на улице Ленина. Группу «5УТРА» создали супруги Никита и Анна Беляковы, которые живут в Омске.

Ранее Город55 писал о новом альбоме омской группы «25/17» под названием «Радость встреч и расставаний». Две песни музыканты записаны совместно с Гариком Сукачевым и Ольгой Глазовой.

«Радость встреч и расставаний». Омская группа «25/17» выпустила новый альбом
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#Общество#Культура#Музыка#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Алина Ясинская
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