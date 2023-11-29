РЭО создал программу об обращении с отходами для интеграции в вузах

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Программа создана совместно с партнерскими университетами из консорциума РЭО. Она состоит из 10 самостоятельных учебных блоков, которые включат в магистерские и бакалаврские программы. Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, программа создана для развития кадрового потенциала отрасли обращения с отходами.
«Развитие кадрового потенциала играет большую роль в любых отраслях и секторах экономики. Разработанная совместно с вузами программа РЭО направлена на формирование ключевых отраслевых компетенций в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла», — отметил Денис Буцаев.
Модули содержат материалы для студентов и педагогов. Каждый вуз может создавать отдельные программы либо интегрировать их в текущие, как высшего, так и дополнительного профобразования.
По мнению заместителя директора Института экологии НИУ ВШЭ к. э. н., доцента Натальи Поротниковой, на текущий момент это один из системных и прикладных курсов. По ее словам, кроме основных концепций и актуальных исследований, в нем также отражены лучшие практики бизнеса и государственных органов. В частности, рассмотрены выпуск зеленых облигаций Москвы, практики Сбербанка, СИБУРа, других компаний.
Поротникова добавила, что молодым специалистам особенно будет полезна тема изменений на рынке труда при переходе к экономике замкнутого цикла, а также новых отраслевых возможностей в инвестиционной сфере, публичном управлении и климатических проектах.