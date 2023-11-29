РЭО создал программу об обращении с отходами для интеграции в вузах

По мнению заместителя директора Института экологии НИУ ВШЭ к. э. н., доцента Натальи Поротниковой, на текущий момент это один из системных и прикладных курсов. По ее словам, кроме основных концепций и актуальных исследований, в нем также отражены лучшие практики бизнеса и государственных органов. В частности, рассмотрены выпуск зеленых облигаций Москвы, практики Сбербанка, СИБУРа, других компаний.