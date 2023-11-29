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РЭО создал программу об обращении с отходами для интеграции в вузах

РЭО создал программу об обращении с отходами для интеграции в вузах

29 ноября 2023, 12:55
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор разработал модульную образовательную программу по обращению с ТКО в экономике замкнутого цикла.

Программа создана совместно с партнерскими университетами из консорциума РЭО. Она состоит из 10 самостоятельных учебных блоков, которые включат в магистерские и бакалаврские программы. Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, программа создана для развития кадрового потенциала отрасли обращения с отходами.

«Развитие кадрового потенциала играет большую роль в любых отраслях и секторах экономики. Разработанная совместно с вузами программа РЭО направлена на формирование ключевых отраслевых компетенций в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла», — отметил Денис Буцаев.

Модули содержат материалы для студентов и педагогов. Каждый вуз может создавать отдельные программы либо интегрировать их в текущие, как высшего, так и дополнительного профобразования.

По мнению заместителя директора Института экологии НИУ ВШЭ к. э. н., доцента Натальи Поротниковой, на текущий момент это один из системных и прикладных курсов. По ее словам, кроме основных концепций и актуальных исследований, в нем также отражены лучшие практики бизнеса и государственных органов. В частности, рассмотрены выпуск зеленых облигаций Москвы, практики Сбербанка, СИБУРа, других компаний.

Поротникова добавила, что молодым специалистам особенно будет полезна тема изменений на рынке труда при переходе к экономике замкнутого цикла, а также новых отраслевых возможностей в инвестиционной сфере, публичном управлении и климатических проектах.

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