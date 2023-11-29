Работал в тестовом режиме. Омичи пожаловались на светофор возле Горбатого моста

Жители Омска массово начали жаловаться на режим работы нового светофора, установленного на съезде с Горбатого моста на пересечении улиц Сыропятская и 2-я Восточная. Автомобилисты сообщили, что из-за нововведения на участке образуются пробки, которые в свою очередь влияют и на движение с обеих сторон моста. Многочисленные посты и комментарии появились в социальных сетях.