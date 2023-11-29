Работал в тестовом режиме. Омичи пожаловались на светофор возле Горбатого моста

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Жители Омска массово начали жаловаться на режим работы нового светофора, установленного на съезде с Горбатого моста на пересечении улиц Сыропятская и 2-я Восточная. Автомобилисты сообщили, что из-за нововведения на участке образуются пробки, которые в свою очередь влияют и на движение с обеих сторон моста. Многочисленные посты и комментарии появились в социальных сетях.
«Вы довольны своим экспериментом? Застопорили движение в час пик на одной из основных артерий города, установив светофор. Теперь вместо пяти минут на проезд моста, уходит 25 минут.»
«Это наверное единственный перекресток, где все было прекрасно без светофора. Не хватало только пешеходного светофора, который от кнопки работает.»
«В очередной раз убеждаются жители города, куда залезут ручонки властей, жди беды. Пробка стояла от Баранова в сторону Амура. Вместо 20 минут до работы по многолетнему маршруту, сегодня ушло 50. Вы там в себе вообще? Срочно регулировать светофор! Зачем пешеходам давать 1 минуту, если там 2 пешехода в день проходят.»
Впрочем, местные жители считают, что светофор на перекрестке необходим, так как через эту дорогу дети ходят в школу.
Отметим, что сегодня утром, 29 ноября, на Октябрьском мосту образовались пробки в обе стороны. В мэрии Омска Городу55 рассказали, что ситуация находится на контроле. Светофор на участке установили для снижения аварийности. Его работу контролируют специалисты департамента транспорта.
«Светофорный объект был установлен для ликвидации очага аварийности, накануне он был подключен в тестовом режиме. Сегодня будет проведена донастройка светофорного объекта, ситуация на данном участке будет мониториться и исправляться в соответствии со складывающейся дорожной обстановкой. Сейчас светофор работает в режиме желтого мигания», — сообщили в администрации.
Ранее Город55 сообщал об изменении схемы движения на перекрестке улиц Конева и 70 лет Октября.