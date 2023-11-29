Психолог Вафин рассказал, к чему может привести долгий поиск партнера

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Поиск второй половинки может быть достаточно сложным и напряженным процессом, особенно если он продолжается долго. Это не только вызывает чувство одиночества, но также может привести к серьезным проблемам.
Психолог Артур Вафин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о возможных последствиях длительного отсутствия партнера и эмоциональных переживаниях по этому поводу.
Согласно его словам: «В настоящее время мы живем в эпоху цифровой революции, где вторую половинку легче искать через интернет, а не с помощью объявлений или случайных знакомств на улице. Однако, если человек проводит слишком много времени в виртуальной реальности, выбирая партнеров или постоянно получая отказы, это может привести к зависимости от интернета».
Эта зависимость, в свою очередь, может вызывать рассеянность, забывчивость, и невнимательность, что может негативно сказаться на работе и даже привести к увольнению.
«Кроме того, долгий поиск второй половинки может вызвать депрессивные состояния и разочарование в себе и окружающих. Человек может стать мизантропом и перестать интересоваться противоположным полом», — предупредил Вафин.