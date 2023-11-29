Психолог Вафин рассказал, к чему может привести долгий поиск партнера

Согласно его словам: «В настоящее время мы живем в эпоху цифровой революции, где вторую половинку легче искать через интернет, а не с помощью объявлений или случайных знакомств на улице. Однако, если человек проводит слишком много времени в виртуальной реальности, выбирая партнеров или постоянно получая отказы, это может привести к зависимости от интернета».