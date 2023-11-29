Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Психолог Вафин рассказал, к чему может привести долгий поиск партнера

Психолог Вафин рассказал, к чему может привести долгий поиск партнера

29 ноября 2023, 11:28
Фото: 1MI
Долгий поиск второй половинки может привести к психическим заболеваниям, интернет-зависимости, рассеянности и невнимательности на работе, депрессивным состояниям, разочарованию в себе и в людях, а также к замыканию на себе и потере интереса к противоположному полу.

Поиск второй половинки может быть достаточно сложным и напряженным процессом, особенно если он продолжается долго. Это не только вызывает чувство одиночества, но также может привести к серьезным проблемам.

Психолог Артур Вафин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о возможных последствиях длительного отсутствия партнера и эмоциональных переживаниях по этому поводу.

Согласно его словам: «В настоящее время мы живем в эпоху цифровой революции, где вторую половинку легче искать через интернет, а не с помощью объявлений или случайных знакомств на улице. Однако, если человек проводит слишком много времени в виртуальной реальности, выбирая партнеров или постоянно получая отказы, это может привести к зависимости от интернета».

Эта зависимость, в свою очередь, может вызывать рассеянность, забывчивость, и невнимательность, что может негативно сказаться на работе и даже привести к увольнению.

«Кроме того, долгий поиск второй половинки может вызвать депрессивные состояния и разочарование в себе и окружающих. Человек может стать мизантропом и перестать интересоваться противоположным полом», — предупредил Вафин.

Подпишитесь
«Зашли тихо и без конкурса». Омских школьников переводят на питание по «карточкам»
Сегодня, 06:55
Нет материалов. В микрорайоне Серебряный берег приостановили стройку новой школы
Сегодня, 05:31
Новые старые лица. Бывший советник экс-губернатора Буркова возглавил омский РЦСО
Сегодня, 09:39
Продукты дорожают. В Омской области за неделю сильно подскочили цены на яйца и творог
Сегодня, 03:40
Разрабатывал интерьеры метро и ТЦ. На 72 году скончался омский архитектор Паровышник
Сегодня, 02:24
Снежинки и QR-коды. В Омске утвердили концепцию оформления города к Новому году
Сегодня, 06:00