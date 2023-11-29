Психолог перечислила причины страха мужчин перед бракосочетанием

Она отметила, что в мужской среде не принято говорить о своих слабостях и неудачах, поэтому многие мужчины опасаются признаться в своих страхах и обращаться за помощью к психологу. Кроме того, они вырастают в обществе, которое налагает определенные ожидания, такие как «мужчина не плачет» и «ты должен…». В результате, мужчины могут испытывать сильный страх перед созданием семьи и предпочитают оставаться холостыми, пишет ИА RuNews24.ru.