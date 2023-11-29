Психолог перечислила причины страха мужчин перед бракосочетанием

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Она отметила, что в мужской среде не принято говорить о своих слабостях и неудачах, поэтому многие мужчины опасаются признаться в своих страхах и обращаться за помощью к психологу. Кроме того, они вырастают в обществе, которое налагает определенные ожидания, такие как «мужчина не плачет» и «ты должен…». В результате, мужчины могут испытывать сильный страх перед созданием семьи и предпочитают оставаться холостыми, пишет ИА RuNews24.ru.
Сама Инна Рейнер перечислила несколько причин, почему мужчины боятся брака. Во-первых, это может быть вызвано страхом отсутствия новизны и интересных событий в жизни, когда они представляют себе, что будут проводить всю жизнь со одной и той же женщиной.
Во-вторых, некоторые мужчины опасаются потерять контроль и свободу, так как они привыкли принимать решения самостоятельно и стремятся быть главными в отношениях. Они боятся, что женщина будет ограничивать их свободу и контролировать их действия.
Третья причина связана с негативным опытом родительского примера. Если в семье мужчины были скандалы, драки и разводы, то это может повлиять на их представление о семейных отношениях. Даже если они не хотят повторить ошибки своих родителей, страх перед браком сохраняется.
Четвертая причина — это страх брать на себя ответственность за другого человека. Мужчины могут испытывать беспокойство по мысли, что теперь им придется работать еще больше, заботиться о супруге и будущих детях, и они могут не справиться с этими обязательствами.
Наконец, одним из факторов, которые могут остановить мужчину на пути к браку, является перспектива монотонного секса с одной и той же женщиной. Некоторым мужчинам это может показаться непривлекательным, и они поэтому не хотят связывать себя узами брака.
Инна Рейнер заключила, что помимо перечисленных причин, мужчины также боятся предательства, развода и сомневаются в правильности своего выбора. В результате многие из них отказываются от брака, предпочитая оставаться холостыми.