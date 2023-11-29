Продукты дорожают. В Омской области за неделю сильно подскочили цены на яйца и творог

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В Омской области продолжают дорожать популярные продукты. Обновленные данные об изменениях цен с 13 по 20 ноября появились на ресурсе федерального Минфина iMonitoring.
Согласно информации Росстата, больше всего выросла цена на сливочное масло: за неделю на 7,95 рублей, с начала 2023 года — на 20,26 рублей. Теперь килограмм масла в среднем стоит 686,95 рублей.
Выросла в цене и баранина, за килограмм которой в среднем придется заплатить 517,27 рублей — +7,17 рублей с 13 по 20 ноября. Свинина за неделю подорожала на 2,66 рубля до 305,96 рублей. В списке подорожавших также сосиски и сардельки: за указанный период цена выросла еще на 5,37 рубля. Средняя стоимость килограмма — 430,92 рубля.
Десяток яиц в среднем стоит 96,91 рубля. За неделю куриные яйца подорожали на 4,53 рубля, а с начала года прибавка в цене составила 23,54 рублей (+32,1%). За килограмм творога жителям Омской области предстоит в среднем заплатить 338,08 рублей (+4,19 рубля к прошлой неделе). Однако с начала 2023 года жирный творог подешевел на 6,56 рублей.
Стоимость части продуктов с 13 по 20 декабря все же стала меньше: колбаса полукопченая — на 3,75 рубля меньше, сметана — на 4,17 рубля, сыр — на 2,72 рубля, хлеб — на 1,16 рубль.
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