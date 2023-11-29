Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

В омских магазинах сильно подскочили цены на яйца, творог и сливочное масло

Продукты дорожают. В Омской области за неделю сильно подскочили цены на яйца и творог

29 ноября 2023, 03:40
Фото: Город55

В омских магазинах сильно подскочили цены на яйца, творог и сливочное масло

Также в списке подорожавших продуктов — свинина, баранина и сосиски.

В Омской области продолжают дорожать популярные продукты. Обновленные данные об изменениях цен с 13 по 20 ноября появились на ресурсе федерального Минфина iMonitoring.

Согласно информации Росстата, больше всего выросла цена на сливочное масло: за неделю на 7,95 рублей, с начала 2023 года — на 20,26 рублей. Теперь килограмм масла в среднем стоит 686,95 рублей.

Выросла в цене и баранина, за килограмм которой в среднем придется заплатить 517,27 рублей — +7,17 рублей с 13 по 20 ноября. Свинина за неделю подорожала на 2,66 рубля до 305,96 рублей. В списке подорожавших также сосиски и сардельки: за указанный период цена выросла еще на 5,37 рубля. Средняя стоимость килограмма — 430,92 рубля.

Десяток яиц в среднем стоит 96,91 рубля. За неделю куриные яйца подорожали на 4,53 рубля, а с начала года прибавка в цене составила 23,54 рублей (+32,1%). За килограмм творога жителям Омской области предстоит в среднем заплатить 338,08 рублей (+4,19 рубля к прошлой неделе). Однако с начала 2023 года жирный творог подешевел на 6,56 рублей.

Стоимость части продуктов с 13 по 20 декабря все же стала меньше: колбаса полукопченая — на 3,75 рубля меньше, сметана — на 4,17 рубля, сыр — на 2,72 рубля, хлеб — на 1,16 рубль.

Ранее Город55 рассказывал, за сколько можно купить красную икру к Новому году. На окончательную цену продукта влияет его качество, место вылова и технология производства.

Изысканная закуска. Стала известна стоимость красной икры к Новому году в Омске
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Цены#Цены на продовольствие#Магазин#Статистика#Продукты#Новости#Юлия Истомина#Подорожание
Подпишитесь
Теперь без министров: сформирован новый состав правительства Омской области
Вчера, 07:06
Срочно. Не поехали на СВО. Пять мобилизованных омичей сбежали из воинской части
Вчера, 08:14
Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО
Вчера, 06:16
Разрабатывал интерьеры метро и ТЦ. На 72 году скончался омский архитектор Паровышник
Сегодня, 02:24
Шок. Труп ищут три дня. В центре Омска молодой человек прыгнул в реку и утонул
Вчера, 10:32