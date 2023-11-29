Продукты дорожают. В Омской области за неделю сильно подскочили цены на яйца и творог

Выросла в цене и баранина, за килограмм которой в среднем придется заплатить 517,27 рублей — +7,17 рублей с 13 по 20 ноября. Свинина за неделю подорожала на 2,66 рубля до 305,96 рублей. В списке подорожавших также сосиски и сардельки: за указанный период цена выросла еще на 5,37 рубля. Средняя стоимость килограмма — 430,92 рубля.