Острова подключены: как на Сахалине и Курилах развивают качество связи и интернета

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Масштабную программу обеспечения населения качественной связью и скоростным интернетом в Сахалинской области реализуют в рамках национального проекта «Цифровая экономика» — его ранее инициировал президент России Владимир Путин. Благодаря ускоренному внедрению цифровых технологий в экономике и социальной сфере регионы России обеспечат условия для развития высокотехнологичного бизнеса (в первую очередь в отрасли IT), повысят конкурентоспособность страны на международном рынке, укрепят национальную безопасность и повысят качество жизни населения.
На Сахалине и Курилах последний пункт является одним из первоочередных критериев оценки работы властей — об этом неоднократно заявлял губернатор Валерий Лимаренко. А расширение охвата связью муниципалитетов напрямую отвечает как целям нацпроекта, так и региональному проекту «Забота. Защита. Уважение», который направлен на повышение качества жизни на островах.
4G — в каждый дом
Сегодня в Сахалинской области представлены все операторы мобильной связи из группы «большой четверки» — МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2. Каждая из компаний заинтересована в расширении зоны своего покрытия, поэтому ежегодно на островах появляются новые узлы связи, обеспечивающие не только стабильное подключение к услугам телефонной связи, но и скоростной интернет стандарта 4G — даже отдаленные населенные пункты сегодня обеспечены мобильным интернетом.
В частности, «Мегафон» в 2023 году увеличил территорию покрытия 4G во всех муниципалитетах Сахалина и Курил. Модернизация телеком-оборудования затронула 53 населенных пункта области, в том числе Южно-Сахалинск. Стабильную связь в зоне работы оператора получили жильцы многоквартирных и частных домов, пользователи административных зданий и социальных учреждений, сотрудники предприятий. Обновление инфраструктуры обеспечило скоростным интернетом большее количество абонентов.
«Наши инженеры ведут планомерную работу по модернизации оборудования на существующей инфраструктуре, анализируя пользовательскую активность абонентов. Сахалин богат на популярные туристические локации, трафик в которых генерируют транзитные пассажиры и туристы. Развитие сети 4G даёт возможность жителям и гостям острова не отказываться от своих цифровых привычек даже за пределами города и в дороге, а водители большегрузов и транзитные пассажиры могут пользоваться в пути навигаторами, загружать карты или путеводители», — отметила директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.
Покрытие и скорость 4G наращивает и оператор «Билайн». В 2023 году провайдер реализовал на территории Сахалинской области ряд точечных решений для обеспечения более стабильного и качественного покрытия. В частности, диапазон LTE-2100 теперь присутствует в Смирных, Поронайске, а также в центре Корсакова и селе Охотском Корсаковского района. По замерам специалистов, пользовательская скорость интернета выросла больше чем на 20%. В Южно-Сахалинске базовые станции связи модернизировали до стандарта LTE-1800, обеспечив покрытие и среднюю скорость интернета на севере города, а также в 7 крупных СНТ. Кроме того, новые вышки связи позволили улучшить покрытие стандарта 4G в Углегорском районе, Поронайске, Ногликах и Охе.
«Для роста надежности и скоростных характеристик сети мы запускаем наземные каналы связи до наших вышек, модернизируем источники бесперебойного питания, проводим своевременное техническое обслуживание оборудования», — прокомментировала директор Сахалинского отделения «Билайн» Светлана Пак.
Самым «молодым» по присутствию на Сахалине и Курилах оператором остается Tele2 — возможность подключения к этому провайдеру у островитян появилась лишь в 2018 году. Однако на сегодняшний день более 95% жителей области могут воспользоваться сетью Tele2 в стандарте 4G: все районные центры входят в зону покрытия коммуникационной сети. Помимо этого, оператор обеспечил доступ к стабильной телефонной связи и интернету в селах Вахрушев, Некрасовка, Восток, Гастелло, Пятиречье, Чапланово, Пригородное, Озерское, Пензенское, Вал, Онор и Краснополье, а также на курильских островах Итуруп, Кунашир и Шикотан.
Не отстает от заданных темпов развития услуг связи и оператор МТС. Количество вышек, обеспечивающих жителей Сахалинской области подключением к телеком-сетям и 4G, приближается к 200, а область покрытия распространяется на все районы, в том числе отдаленные села.
«На Сахалине все операторы связи показывают хорошие темпы строительства и модернизации базовых станций. Несмотря на отдаленность населенных пунктов, сложный рельеф и небольшую численность населения, компании-провайдеры обеспечивают небольшие села высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью. Все это укладывается в целевые направления реализации государственного проекта „Цифровая экономика“, задача которого — создание устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных и обеспечение равного доступа к ней. Связь всегда дает дополнительный толчок развитию территории, будь то промышленность, свое дело или туризм», — подчеркнул министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Кабель по лучшему стандарту
Наряду с мобильным интернетом в Сахалинской области расширяют сеть стационарных подключений. Основным партнером регионального правительства здесь выступает ПАО «Ростелеком». Федеральный провайдер активно внедряет на островах технологию подключения GPON — один из самых современных форматов связи, который предусматривает прокладку оптического кабеля до дома абонента с обеспечением не только высокоскоростного интернета, но и доступа к удобным цифровым сервисам от онлайн-кинотеатра до видеонаблюдения и системы «Умный дом».
«За 2022 и 2023 год мы увеличили скорость доступа в сеть в среднем в 2 раза более чем для 10 тысяч абонентов, без изменения стоимости. Мы не только строим новые линии связи, параллельно на постоянной основе ведется работа по модернизации сети, замене оборудования, например, коммутаторов. Данные работы направлены на повышение качества имеющихся услуг для клиентов компании и получение новых цифровых сервисов, недоступных на прежней инфраструктуре», — пояснила директор по работе с массовым сегментом Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерина Гоманова.
В 2023 году инженеры «Ростелекома» обеспечили более быстрым интернетом более 300 многоквартирных и частных домов в Южно-Сахалинске, что в пересчете на абонентов составило более 2 тысяч человек. Скорость передачи данных выросла до 200 Мбит/с. Для этого использовали технологию MetroEthernet. Также специалисты нарастили скорость оптической связи в Ногликах, Охе и Александровске-Сахалинском. Кроме того, в текущем году «Ростелеком» стал доступен для жителей села Малокурильское острова Шикотан и поселка Лагунное на острове Кунашир.
«Правительство Сахалинской области получает множество обращений от жителей, в том числе связанных с качеством услуг связи. В ответ на эту проблему власти приняли ряд мер, совместно с бизнесом для проработки возможности улучшения качества предоставляемых услуг на Южных Курилах», — сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
В октябре 2023 года скоростной безлимитный интернет запустили в Северо-Курильске. Радиорелейная линия связи протянулась от поселка Озерновский на Камчатке до главного населенного пункта острова Парамушир. Пропускная способность канала составляет 300 Мбит/с, а пролет линии составил 93 км над уровнем моря.
Продолжается строительство оптических сетей в селах Буюклы, Победино, Рощино и Онор Смирныховского района. Специалисты планируют подключить более 1000 новых абонентов в этом муниципалитете. Помимо этого, до конца 2023 года запланировано завершение модернизации существующей инфраструктуры в Южно-Сахалинске, что позволит нарастить скорость доступа в интернет для 2 тысяч абонентов.
На очереди у «Ростелекома» — обеспечение оптической линией СНТ и ДНТ, расположенных в селах Корсаковского района. Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области активно включилось в организационные работы. Администрация муниципалитета уже определила потребность жителей сел 1-я, 2-я и 3-я Падь в подключении к сети скоростного интернета — предварительное число абонентов составило около 400. Ориентировочно к 20 декабря провайдер создаст все условия для предоставления услуг связи, а в январе 2024 года начнется заключение договоров. Работу планируют завершить к лету следующего года.
Цифровой прогресс
Услуги связи и высокоскоростного интернета давно обрели постоянное присутствие в жизни сахалинцев и курильчан. Более того, провайдеры заинтересованы в сотрудничестве в сфере образования. Школы Сахалинской области получили стопроцентный уровень доступа к услугам интернета первыми на Дальнем Востоке. Благодаря этому образовательные учреждения островного региона постоянно внедряют новые технологии обучения детей, активно используют онлайн-инструменты и интерактивные базы знаний, а в случае необходимости переходят на дистанционный формат преподавания без потери качества знаний.
Помимо этого, Сахалинская область участвует в федеральных инициативах, посвященных новым трендам цифрового образования молодежи. Так, АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения организовали по всей стране образовательную акцию «Урок цифры» для школьников. Она прошла с 18 сентября по 8 октября 2023 года. К «Уроку цифры» присоединились и юные жители островного региона. Ребята познакомились с применением технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, а также прошли несколько практических уроков, после чего закрепили знания с помощью интерактивного тренажера.
Отдельную культурную инициативу в партнерстве с ПАО «Ростелеком» на Дальнем Востоке реализовали Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова и Ассоциация музеев Дальнего Востока. Более 300 воспитанников 64 школ искусств и их наставники в формате онлайн-конференции присоединились к открытию просветительского проекта «Василий Поленов. Учитель и ученики». Искусствоведы ведущих художественных музеев ДФО создали уникальный цикл видеолекций о жизни и работах великого русского художника и наставника Василия Поленова и его известных учеников: Исаака Левитана, Константина Коровина, Ильи Остроухова, Абрама Архипова и Александра Головина. Цикл видеосюжетов создан на основе работ художников, которые представлены в коллекциях музеев на Дальнем Востоке. А «Ростелеком» организовал для юных живописцев бесплатный доступ к курсу лекций.
«Очень удобный и доступный формат для отдаленных территорий, возможность для детей из сельских школ искусств расширить знания о выдающихся людях искусства. С удовольствием продолжим участие в данном проекте», — поделилась заместитель директора ДШИ села Стародубское Вера Сафронова.
Значительное внимание в островном регионе уделяют обучению старшего поколения азам использования интернет-технологий. По данным совместного исследования АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», к осени 2023 года более 87% сахалинцев и курильчан в возрастной группе 65+ регулярно пользуются виртуальной средой: общаются в мессенджерах и социальных сетях, а также осваивают онлайн-шопинг. При этом 93% пожилых граждан ежедневно потребляют продукты цифрового мира: читают новости, ищут нужные сведения и проводят время на коммуникационных площадках. Также пенсионеры слушают музыку, смотрят фильмы и получают государственные и муниципальные услуги.