Остались посреди зимы без газа. Жителям Омской области компенсировали 2 млн рублей

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Жителям Тары удалось благодаря прокуратуре Омской области добиться компенсации оплаты коммунальных услуг на сумму более 2 млн рублей. Зимой прошлого года из-за аварийного отключения газоснабжения тарчане вынужденно перешли на альтернативные источники отопления — твердое топливо и электроэнергию. Произошло это из-за проблем с добычей газа на Тевризском газоконденсатном месторождении.
Когда жители обратились за денежной компенсацией на оплату коммуналки, им отказали. Выяснилось, что местная администрация не предоставила вовремя документы о фактах прекращения подачи газа. В итоге прокуратура внесла представление главе администрации Тарского поселения.
Также в суд направили 95 исков в защиту пострадавших тарчан. Суд встал на их сторону и обязал выплатить жителям компенсацию на общую сумму более 2 млн рублей.