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Published Сегодня, 04:16

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Updated Сегодня, 04:18

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Остались посреди зимы без газа. Жителям Омской области компенсировали 2 млн рублей

29 ноября 2023, 04:16
Фото: Midjourney
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Жителям Омской области, сидевшим без газа прошлой зимой, вернули 2 миллиона

Для этого потребовались помощь прокуратуры и обращение в суд.

Жителям Тары удалось благодаря прокуратуре Омской области добиться компенсации оплаты коммунальных услуг на сумму более 2 млн рублей. Зимой прошлого года из-за аварийного отключения газоснабжения тарчане вынужденно перешли на альтернативные источники отопления — твердое топливо и электроэнергию. Произошло это из-за проблем с добычей газа на Тевризском газоконденсатном месторождении.

Когда жители обратились за денежной компенсацией на оплату коммуналки, им отказали. Выяснилось, что местная администрация не предоставила вовремя документы о фактах прекращения подачи газа. В итоге прокуратура внесла представление главе администрации Тарского поселения.

Также в суд направили 95 исков в защиту пострадавших тарчан. Суд встал на их сторону и обязал выплатить жителям компенсацию на общую сумму более 2 млн рублей.

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#Общество#Омск#Омская область#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Коммунальные услуги#Газ#Компенсация#Новости#Тарский район#Газоснабжение#Юлия Истомина
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