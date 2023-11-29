Остались посреди зимы без газа. Жителям Омской области компенсировали 2 млн рублей

Жителям Тары удалось благодаря прокуратуре Омской области добиться компенсации оплаты коммунальных услуг на сумму более 2 млн рублей. Зимой прошлого года из-за аварийного отключения газоснабжения тарчане вынужденно перешли на альтернативные источники отопления — твердое топливо и электроэнергию. Произошло это из-за проблем с добычей газа на Тевризском газоконденсатном месторождении.