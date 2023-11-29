Омские школьники побывали на экскурсии в учебном центре «Омскэлектро»

Школьники побывали на том самом учебном полигоне, где проходят тренировочные и практические занятия для электромонтеров различных специальностей. Среди них есть те, кто занимается ремонтом только воздушных линий, только кабельных линий, есть электромонтеры по испытаниям и измерениям, электромонтеры по релейной защите и автоматике, электрослесари и так далее.