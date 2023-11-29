Омские школьники побывали на экскурсии в учебном центре «Омскэлектро»

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28 ноября ученики девятых классов средней школы №7 им. Героя Советского Союза М. М. Кузьмина побывали на экскурсии в учебно-производственном центре «Омскэлектро» на Дианова, 35б. Ребятам рассказали о том, какие специальности существуют в электроэнергетике, показали электрооборудование, элементы спецодежды, объяснили правила безопасности.
«Мы пригласили школьников к нам, чтобы повести с ними беседу по электробезопасности, расширить их знания об электричестве. Дети увидели оборудование, которое находится внутри подстанций и всегда пробуждает в них интерес. Мы дали им возможность пощелкать, понажимать на кнопочки, посмотреть, как все работает, рассказали, как электричество доходит до их дома», — рассказала начальник учебно-производственного центра «Омскэлектро» Жанна Поддубко.
Школьники побывали на том самом учебном полигоне, где проходят тренировочные и практические занятия для электромонтеров различных специальностей. Среди них есть те, кто занимается ремонтом только воздушных линий, только кабельных линий, есть электромонтеры по испытаниям и измерениям, электромонтеры по релейной защите и автоматике, электрослесари и так далее.
«У нас на предприятии таких специальностей — 12. Сегодня дети получили более углубленную информацию о профессии электромонтера. К сожалению, в Омске выпускают только специалистов широкого профиля — электромонтеров или электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Различной узкой специфике обучаем уже мы сами в нашем учебно-производственном центре. Для этого у нас разработаны и утверждены программы, есть лицензия на учебно-образовательную деятельность», — пояснила Жанна Поддубко.
По ее словам, у предприятия налажена связь с политехническим университетом (ОмГТУ).
«Мы предлагаем выпускникам после окончания обучения начать свою трудовую деятельность на нашем предприятии в должности электромонтера. Дальше у них есть все возможности для карьерного роста, многие переходят в различные подразделения, работают инженерами, мастерами, начальниками участков. Профессия электромонтера на рынке труда очень востребована, сейчас этих специалистов не хватает, поэтому мы приглашаем всех желающих начать свою карьеру на стабильном городском предприятии „Омскэлектро““, — подчеркнула начальник учебно-производственного центра.
В финале экскурсии в учебном классе юным гостям прочитали лекцию об оказании первой помощи пострадавшему. Ребятам объяснили, что именно говорить диспетчеру скорой помощи, и на манекене показали, как правильно выполнять сердечно-легочную реанимацию. Такие навыки могут пригодиться в жизни каждому.
Напомним, в этом году учебно-производственный центр «Омскэлектро» запустил в восьми омских школах уроки по электробезопасности, их посетили уже свыше 800 учеников разных возрастов. Беседы со школьниками проводят преподаватели УПЦ, и дети часто проявляют желание посетить учебный центр «Омскэлектро», увидеть оборудование, которое находится на подстанциях. Теперь появилась возможность выполнить их просьбу. «Омскэлектро» планирует и дальше проводить экскурсии для школьников на свой учебно-производственный центр.