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Ольга Любимова включила в доклад достижения России в области культуры

Ольга Любимова включила в доклад достижения России в области культуры

29 ноября 2023, 17:38
Глава Минкульта РФ Ольга Любимова сегодня выступала с докладом на правительственном часе в Госдуме. В своем выступлении перед парламентариями она сообщила, что почти 9,5 миллиона молодых людей успели оформить Пушкинскую карту. В 2023 году первую тысячу карт распространили в новых регионах.

Также стало известно об учреждении ежегодных премий Правительства РФ. Сообщается, что этими наградами будет отмечен труд лучших педагогов детских школ искусств, училищ и вузов, которые ведут образовательную деятельность в области музыкального искусства. Помимо этого, были учреждены персональные студенческие стипендии имени Елены Гнесиной и Ирины Антоновой. Об этом информируют «Ведомости».

Любимова рассказала, что по всей стране расширяется сеть школ креативных индустрий, центров прототипирования, точек концентрации талантов «Гений места», а также инклюзивных творческих лабораторий.

В своем выступлении министр подчеркнула, что уже более тысячи российских библиотек обеспечили оснащением, соответствующим модельному формату. За неполные два года были завершены ремонтные и реконструкционные работы в шести детских театрах и восьми ТЮЗах. Также необходимое оснащение предоставлено для 385 муниципальных музеев.

Из доклада главы Минкульта депутаты Госдумы также узнали, что 400 тысяч детей по всей России получили комфортные условия для обучения в школах искусств.

«Международный детский культурный форум, который мы проводим с 2022 года, объединил более 2,5 тысячи ребят из всех регионов страны и десяти иностранных государств», — отчиталась Ольга Любимова.

К важнейшим задачам Министерства Ольга Любимова относит работу, связанную с интеграцией новых регионов. Так, федеральные музеи взяли шефство над всеми 77 музеями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. С начала года там обеспечили проведение 300 выставок. Патриотические экспозиции открыты во всех 185 общеобразовательных школах и колледжах, также в новых регионах продолжают открываться соответствующие современным требованиям пространства для занятий с детьми. Сейчас подобных детских центров уже пять, и до конца года добавятся еще восемь. А в 2024 году соответствующими проектами будут охвачены все музеи. Межмузейная рабочая группа уже располагает более чем 22 тысячами экспонатов, иллюстрирующих ход новейшей истории Донбасса и Новороссии.

Луганская государственная академия культуры и искусств имени Матусовского и Донецкая государственная музыкальная академия имени Прокофьева теперь переведены в федеральное подчинение, подвела итог глава ведомства.

#Общество
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