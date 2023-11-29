Ольга Любимова включила в доклад достижения России в области культуры

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
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Updated Сегодня, 17:38
Также стало известно об учреждении ежегодных премий Правительства РФ. Сообщается, что этими наградами будет отмечен труд лучших педагогов детских школ искусств, училищ и вузов, которые ведут образовательную деятельность в области музыкального искусства. Помимо этого, были учреждены персональные студенческие стипендии имени Елены Гнесиной и Ирины Антоновой. Об этом информируют «Ведомости».
Любимова рассказала, что по всей стране расширяется сеть школ креативных индустрий, центров прототипирования, точек концентрации талантов «Гений места», а также инклюзивных творческих лабораторий.
В своем выступлении министр подчеркнула, что уже более тысячи российских библиотек обеспечили оснащением, соответствующим модельному формату. За неполные два года были завершены ремонтные и реконструкционные работы в шести детских театрах и восьми ТЮЗах. Также необходимое оснащение предоставлено для 385 муниципальных музеев.
Из доклада главы Минкульта депутаты Госдумы также узнали, что 400 тысяч детей по всей России получили комфортные условия для обучения в школах искусств.
«Международный детский культурный форум, который мы проводим с 2022 года, объединил более 2,5 тысячи ребят из всех регионов страны и десяти иностранных государств», — отчиталась Ольга Любимова.
К важнейшим задачам Министерства Ольга Любимова относит работу, связанную с интеграцией новых регионов. Так, федеральные музеи взяли шефство над всеми 77 музеями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. С начала года там обеспечили проведение 300 выставок. Патриотические экспозиции открыты во всех 185 общеобразовательных школах и колледжах, также в новых регионах продолжают открываться соответствующие современным требованиям пространства для занятий с детьми. Сейчас подобных детских центров уже пять, и до конца года добавятся еще восемь. А в 2024 году соответствующими проектами будут охвачены все музеи. Межмузейная рабочая группа уже располагает более чем 22 тысячами экспонатов, иллюстрирующих ход новейшей истории Донбасса и Новороссии.
Луганская государственная академия культуры и искусств имени Матусовского и Донецкая государственная музыкальная академия имени Прокофьева теперь переведены в федеральное подчинение, подвела итог глава ведомства.