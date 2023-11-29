Ольга Любимова включила в доклад достижения России в области культуры

К важнейшим задачам Министерства Ольга Любимова относит работу, связанную с интеграцией новых регионов. Так, федеральные музеи взяли шефство над всеми 77 музеями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. С начала года там обеспечили проведение 300 выставок. Патриотические экспозиции открыты во всех 185 общеобразовательных школах и колледжах, также в новых регионах продолжают открываться соответствующие современным требованиям пространства для занятий с детьми. Сейчас подобных детских центров уже пять, и до конца года добавятся еще восемь. А в 2024 году соответствующими проектами будут охвачены все музеи. Межмузейная рабочая группа уже располагает более чем 22 тысячами экспонатов, иллюстрирующих ход новейшей истории Донбасса и Новороссии.