Новые старые лица. Бывший советник экс-губернатора Буркова возглавил омский РЦСО

Уже в первый год пребывания в Омске он начал решать вопросы внутренней политики, являлся штатным политтехнологом регионального правительства и Буркова в частности. После этого движение по карьерной лестнице привело его к посту заместителя главы Агентства развития и инвестиций Омской области. К слову, Ростов известен многим как бизнес-тренер и мотиватор.