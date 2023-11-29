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иллюстрация

Новые старые лица. Бывший советник экс-губернатора Буркова возглавил омский РЦСО

29 ноября 2023, 09:39
Фото: Город55
иллюстрация

Бывший советник экс-губернатора Буркова Ростов возглавил омский РЦСО

Экс-руководитель центра отправился на заслуженный отдых.

Стало известно, что в региональном центре по связям с общественностью поменялось руководство. Директором ранее являлся Сергей Турянчик. Он отправился на пенсию, а на его место встал другой человек.

Речь идет о Максиме Ростове из Волгограда. Когда Омскую область стал возглавлять Александр Бурков, в начале 2018 года, Ростов стал советником губернатора на общественных началах.

Уже в первый год пребывания в Омске он начал решать вопросы внутренней политики, являлся штатным политтехнологом регионального правительства и Буркова в частности. После этого движение по карьерной лестнице привело его к посту заместителя главы Агентства развития и инвестиций Омской области. К слову, Ростов известен многим как бизнес-тренер и мотиватор.

Данные в ЕГРЮЛ на момент публикации материала о смене руководства не обновились. Добавим, что бывший директор регионального центра по связям с общественностью находился на руководящем посту достаточно долго. Впервые он занял указанную должность в 2004 году, после чего с перерывами вновь садился в кресло главы.

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#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Директор#Смена руководства#Алина Ясинская#РЦСО
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