Новогодний бум. Перед праздниками из омского аэропорта запустят дополнительные рейсы

Улететь можно будет и 30 декабря. Рейс СУ 1766/1767 по тому же маршруту вылетит из Омска в 03:35. Кроме того, пассажиры, которые отправятся в столицу 31 декабря, вылетят из Омска в 21:15 и встретят Новый год в салоне самолета.