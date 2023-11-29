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Новогодний бум. Перед праздниками из омского аэропорта запустят дополнительные рейсы

29 ноября 2023, 08:48
Фото: 1MI
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Перед новогодними праздниками из омского аэропорта запустят дополнительные рейсы

Самолеты будут летать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Такую «акцию» устроили авиакомпании «Аэрофлот», «Северный ветер», «Икар» и «Россия». В преддверии праздника действующее сезонное расписание пополнится несколькими рейсами из Омска в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Так, 8, 15, 22, 29 декабря авиакомпания «Аэрофлот» организует дополнительные рейсы СУ 1638/1639 Шереметьево — Омск — Шереметьево. Вылет из Омска состоится в 08:05 по местному времени.

Улететь можно будет и 30 декабря. Рейс СУ 1766/1767 по тому же маршруту вылетит из Омска в 03:35. Кроме того, пассажиры, которые отправятся в столицу 31 декабря, вылетят из Омска в 21:15 и встретят Новый год в салоне самолета.

Авиакомпания «Северный ветер» запустит сразу пять новогодних рейсов: 27 декабря можно будет улететь по маршруту Санкт-Петербург — Омск — Санкт-Петербург, вылет из Омска в 17:50. 27, 29 и 31 декабря — Шереметьево — Омск — Шереметьево.

Авиакомпания «Икар» организует перелет 29 декабря. Рейс ЕО 2479/2480 отправится из Сочи в Омск и обратно ю, вылет из аэропорта им. Карбышева в 09:45.

Авиакомпания «Россия» запустить дополнительный рейс по маршруту Шереметьево — Омск — Шереметьево 30 декабря. Он вылетит из Омска в 18:35.

С 2024 года омичи смогут летать в Махачкалу прямыми рейсами
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