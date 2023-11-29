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В Омске из-за нехватки материалов приостановили строительство новой школы

Нет материалов. В микрорайоне Серебряный берег приостановили стройку новой школы

29 ноября 2023, 05:31
Фото: Правительство Омской области

В Омске из-за нехватки материалов приостановили строительство новой школы

На объекте работает московская компания «Капитал развитие».

В омском микрорайоне Серебряный берег до июня 2024 года должны достроить здание новой школы на 1100 мест. Однако в последнее время все работы на стройке «заглохли», из-за чего начали переживать местные жители.

В городской администрации объяснили, почему работы временно приостановились. Выяснилось, что у подрядчика закончили строительные материалы. После поставки стройматериалов строительно-монтажные работы на объекте обещают возобновить.

«В настоящее время департаментом строительства в отношении подрядной организации ООО „Капитал-Развитие“ ведется претензионная работа за ненадлежащее исполнение муниципального контракта», — добавили в пресс-службе омской мэрии.

Напомним, что строительством школы на Красном Пути занимается компания «Капитал развитие» из Москвы. Подрядчик получит почти 1,2 млрд рублей. Претензии к работе на этом объекте у городской администрации уже возникали ранее. Летом 2023-го москвичей оштрафовали на 15 млн рублей за просрочку исполнения обязательств по контракту. Застройщик объяснил отставание от графика на два месяца ошибкой проектировки. По мнению подрядчика, разработчик проекта допустил ошибку в геологических изысканиях и не учел дополнительные демонтажные работы, которые вскрылись при раскопке котлована.

В омском минстрое частично «скинули» с себя ответственность, так как заказчиком строительства школы на Красном пути является депстрой, а не «Облстройзаказчик».

«У него (депстроя — прим. Ред.) договорные отношения с подрядчиком. Это их компетенция в плане исполнения правил контракта», — сообщили Городу55 в ведомстве.

Но за реализацию нацпроектов, в рамках которых в Омской области возводят школы, отвечает именно минстрой. Именно это ведомство должно мониторить ситуацию на всех объектах и предоставлять объективные данные на заседания штабов.

Кстати, ранее с этим же подрядчиком — ООО «Капитал развитие» — расторгли контракт на строительство школы в Ясной поляне. После этого пришлось на год передвинуть сроки ввода в эксплуатацию объекта. Министр строительства Омской области Александр Рашко заявлял, что нового подрядчика для школы найдут в ноябре, но пока даже не были объявлены торги.

Сроки сдачи в эксплуатацию школы в «Ясной Поляне» сдвинулись на год
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#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Минстрой#Контракт#Подрядчик#Новости#Строительство школы#Юлия Истомина#Капитал Развитие
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