Нет материалов. В микрорайоне Серебряный берег приостановили стройку новой школы

Напомним, что строительством школы на Красном Пути занимается компания «Капитал развитие» из Москвы. Подрядчик получит почти 1,2 млрд рублей. Претензии к работе на этом объекте у городской администрации уже возникали ранее. Летом 2023-го москвичей оштрафовали на 15 млн рублей за просрочку исполнения обязательств по контракту. Застройщик объяснил отставание от графика на два месяца ошибкой проектировки. По мнению подрядчика, разработчик проекта допустил ошибку в геологических изысканиях и не учел дополнительные демонтажные работы, которые вскрылись при раскопке котлована.