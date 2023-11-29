Не отвечает на звонки. В Омске пропал смуглый девятилетний мальчик в черной куртке

Как рассказали в пресс-центре омской полиции, ребенок худощавого телосложения. Он небольшого роста, около метра. Сегодня на мальчике был черный пуховик, такого же цвета шапка, темные брюки и ботинки. В телеграм-канале правоохранители опубликовали фотографию школьника.