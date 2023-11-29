Не отвечает на звонки. В Омске пропал смуглый девятилетний мальчик в черной куртке

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
В региональном УМВД сообщили об исчезновении ребенка. Сегодня утром, 29 ноября, девятилетний мальчик покинул школу на улице Лобкова и не вернулся домой.
С собой у школьника мобильник, но он не отвечает на звонки родителей. Полицейские также пытаются дозвониться пропавшему.
Как рассказали в пресс-центре омской полиции, ребенок худощавого телосложения. Он небольшого роста, около метра. Сегодня на мальчике был черный пуховик, такого же цвета шапка, темные брюки и ботинки. В телеграм-канале правоохранители опубликовали фотографию школьника.
Всех, кому известно его местонахождение, просят звонить по телефону 8-913-609-75-19 или набирать 102.
Обновлено в 22:43. Ребенка нашли, он играл у друзей на улице 2-й Моховой. С семьей беседуют инспекторы по делам несовершеннолетних. Противоправных действий в отношении мальчика никто не совершал, по предварительным данным полицейских.