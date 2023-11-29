На берегу Иртыша. В Омске за 65 млн выставили на продажу комплекс из двух коттеджей

В первом коттедже ремонт выполняли по индивидуальному проекту с использованием дорогостоящих качественных материалов. Здесь расположились две гардеробные комнаты, кинозал, прачечная, массажный кабинет и винный погреб. Дом оснащен датчиками движения и системой наружного видеонаблюдения. Кроме того в нем установили тонированные пятикамерные окна. На участке есть теплый гараж на две машины. Уточняется, что для нового собственника могут оставить мебель и бытовую технику.