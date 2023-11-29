На берегу Иртыша. В Омске за 65 млн выставили на продажу комплекс из двух коттеджей

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
В Омске ищут нового собственника для комплекса из двух коттеджей, который находится в поселке Рыбачий на улице 3-я Островская. Общая площадь домов составляет 931 кв. м, построили их в 2014 году.
Сейчас за жилой комплекс просят 65,6 млн рублей. В ноябре продавец снизил цену на 9,4 млн рублей.
«Расположенный, в живописном месте, на берегу Иртыша с отличным чистым воздухом и прекрасным видом на парковую зону с колесом обозрения, в 5-ти минутах езды от центра города, по асфальтированной дороге. В тихой гавани, совершают свои прогулки парусники из ближайшего яхт-клуба», — говорится в объявлении.
В первом коттедже ремонт выполняли по индивидуальному проекту с использованием дорогостоящих качественных материалов. Здесь расположились две гардеробные комнаты, кинозал, прачечная, массажный кабинет и винный погреб. Дом оснащен датчиками движения и системой наружного видеонаблюдения. Кроме того в нем установили тонированные пятикамерные окна. На участке есть теплый гараж на две машины. Уточняется, что для нового собственника могут оставить мебель и бытовую технику.
Продавец, кстати, готов продать коттеджи по отдельности. Площадь одного дома составляет 468 кв. м, а второго — 463 кв. м.