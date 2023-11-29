Может пропасть GPS-сигнал. К Земле приближается сильнейшая солнечная буря

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Национальное управление океанических и атмосферных исследований предупредило, что 27 ноября на Солнце произошли множественные выбросы газа и плазмы. Несколько из них направлены на Землю, первые солнечные бури уровня G-1 возникнут уже завтра, 30 ноября. Кроме того, после слабых солнечных бурь ожидаются умеренные (G-2), они настигнут планету 1 декабря.
Из-за влияния бурь возможны нарушения в работе GPS- и радиосигналов, а также перебои с электричеством. Последствия выбросов на Солнце уже ощутили жители США: 28 ноября из-за умеренной солнечной бури там пропало радиовещание.
Напомним, что ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований сообщили, что на Омск надвигается несколько магнитных бурь. Первая ожидается уже 5 декабря.