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Published Сегодня, 12:36

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Может пропасть GPS-сигнал. К Земле приближается сильнейшая солнечная буря

29 ноября 2023, 12:36
Фото: Midjourney
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Стало известно, что к Земле приближается сильная солнечная буря

Об этом сообщили в центре прогнозирования космической погоды США.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований предупредило, что 27 ноября на Солнце произошли множественные выбросы газа и плазмы. Несколько из них направлены на Землю, первые солнечные бури уровня G-1 возникнут уже завтра, 30 ноября. Кроме того, после слабых солнечных бурь ожидаются умеренные (G-2), они настигнут планету 1 декабря.

Из-за влияния бурь возможны нарушения в работе GPS- и радиосигналов, а также перебои с электричеством. Последствия выбросов на Солнце уже ощутили жители США: 28 ноября из-за умеренной солнечной бури там пропало радиовещание.

Напомним, что ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований сообщили, что на Омск надвигается несколько магнитных бурь. Первая ожидается уже 5 декабря.

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#Омск#Омская область#Россия#Новости#Буря#Анастасия Баянова#Бури#Солнечная буря
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