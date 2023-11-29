Мешают суды. Нового застройщика для омской школы в «Ясной поляне» выберут в 2024 году

Но месяц подходит к концу, а аукцион так и не был объявлен. В минстрое Городу55 объяснили, что сейчас с компанией «Капитал развитие» идут суды. Экс-подрядчик должен вернуть в областной бюджет полученные по контракту средства. Из 1,145 млрд рублей московской фирме успели заплатить около 300,5 млн. Хотя фактически подрядчик выполнил работу только на 55,6 млн рублей.