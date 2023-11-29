Мешают суды. Нового застройщика для омской школы в «Ясной поляне» выберут в 2024 году

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Городу55 стало известно, когда собираются выбрать застройщика для школы в микрорайоне «Ясная поляна». Контракт с прежним подрядчиком — московской компанией «Капитал развитие» — расторгли в августе 2023 года. После этого министр строительства Александр Рашко сообщил, что торги на определение нового подрядчика состоятся в ноябре.
Но месяц подходит к концу, а аукцион так и не был объявлен. В минстрое Городу55 объяснили, что сейчас с компанией «Капитал развитие» идут суды. Экс-подрядчик должен вернуть в областной бюджет полученные по контракту средства. Из 1,145 млрд рублей московской фирме успели заплатить около 300,5 млн. Хотя фактически подрядчик выполнил работу только на 55,6 млн рублей.
В суде сейчас рассматривается иск ООО «Капитал развитие» к «Облстройзаказчику», а также дело, где уже москвичи выступают в качестве ответчика.
Таким образом, нового застройщика для школы в «Ясной поляне» выберут не раньше января 2024 года. Но опять же, пока это только планы, и можно ожидать переноса торгов на более поздний срок. Добавим, что сроки строительства школы сдвинулись: теперь это 2024–2025 годы.
Проблемы возникли и на другом объекте, где работает подрядчик из Москвы. У фирмы «Капитал развитие» закончились строительные материалы, поэтому временно пришлось приостановить работу на школе в микрорайоне «Серебряный берег»: