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В Омске Витязь проиграл со счетом 1:4

Капитан омского «Авангарда» высказался о «Витязе»: «Они цепко и системно играют»

29 ноября 2023, 18:49
Фото: ХК Авангард
В Омске Витязь проиграл со счетом 1:4

Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов назвал «Витязь» цепкой командой

На родном льду «ястребы» одолели подопечных Дмитрия Рябыкина со счетом 4:1.

Капитан и защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил игру с подмосковным «Витязем», которая закончилась уверенной победой «ястребов».

«Нормально сегодня играли, про должок не думали [в нынешнем сезоне омичи уступили „Витязю“ со счетом 2:5]. „Витязь“ хорошая команда и отлично, что мы выиграли. Они борются за плей-офф и уже в 4 очках от этого после того как у них сменился тренер. Они цепко и хорошо играют, системно. Желаю им удачи», — высказался Шарипзянов.

Между тем перед стартом этой игры у капитана омичей все же были некоторые опасения, что игроки команды «встанут».

«Был перерыв в пять дней и он пошел на пользу. Во-первых, отдохнули, да и поработали хорошо. Были довольно-таки трудные тренировки, кто-то даже заявил, что почти, как на предсезонке. Но ребята молодцы, хорошо на все это отреагировали, — не стояли, как я поначалу ожидал, все играли и никто не выпадал», — считает Дамир Шарипзянов.

Ранее, как сообщал Город55, капитан «ястребов» высказался об утверждении, что «Авангард» — это команда одного звена.

«Уже не актуально». Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов о команде одного звена
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