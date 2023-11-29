Капитан омского «Авангарда» высказался о «Витязе»: «Они цепко и системно играют»

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Капитан и защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил игру с подмосковным «Витязем», которая закончилась уверенной победой «ястребов».
«Нормально сегодня играли, про должок не думали [в нынешнем сезоне омичи уступили „Витязю“ со счетом 2:5]. „Витязь“ хорошая команда и отлично, что мы выиграли. Они борются за плей-офф и уже в 4 очках от этого после того как у них сменился тренер. Они цепко и хорошо играют, системно. Желаю им удачи», — высказался Шарипзянов.
Между тем перед стартом этой игры у капитана омичей все же были некоторые опасения, что игроки команды «встанут».
«Был перерыв в пять дней и он пошел на пользу. Во-первых, отдохнули, да и поработали хорошо. Были довольно-таки трудные тренировки, кто-то даже заявил, что почти, как на предсезонке. Но ребята молодцы, хорошо на все это отреагировали, — не стояли, как я поначалу ожидал, все играли и никто не выпадал», — считает Дамир Шарипзянов.
Ранее, как сообщал Город55, капитан «ястребов» высказался об утверждении, что «Авангард» — это команда одного звена.