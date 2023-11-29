Как вести себя при урагане: советы эксперта

В городах люди привыкли ходить в легкой одежде и обуви, но в таких ситуациях рекомендуется обязательно надеть теплые куртку, обувь, перчатки и шапку. Если у вас есть автомобиль, он также должен быть готов к таким условиям. Бак должен быть заправлен не менее чем наполовину. Также в машине необходимо иметь лопату, буксировочный трос и все необходимое для экстренной замены колеса.