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Posted Сегодня, 16:39

Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Как вести себя при урагане: советы эксперта

29 ноября 2023, 16:39
Сильный снегопад накануне охватил большую часть территории России, однако на юге страны ситуация стала еще хуже. После разрушительного урагана, жители Крыма и Краснодарского края столкнулись с новой стихией — метелью.

Циклон продолжал двигаться вперед, вызывая наводнения и затопление тысяч домов. Для ликвидации последствий стихийных бедствий вышли на улицы сотни коммунальных машин.

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал Общественной службе новостей об основных правилах безопасности в случае урагана. Он подчеркнул, что для начала необходимо быть психологически и физически подготовленными, а также иметь соответствующую одежду, особенно зимой.

В городах люди привыкли ходить в легкой одежде и обуви, но в таких ситуациях рекомендуется обязательно надеть теплые куртку, обувь, перчатки и шапку. Если у вас есть автомобиль, он также должен быть готов к таким условиям. Бак должен быть заправлен не менее чем наполовину. Также в машине необходимо иметь лопату, буксировочный трос и все необходимое для экстренной замены колеса.

Эксперт призывает не игнорировать прогноз погоды. Перед выходом из дома или перед поездкой в другой регион всегда стоит проверить прогноз погоды и учитывать осадки, температуру и силу ветра. Это поможет принять правильное решение о поездке в непогоду, когда возрастает риск и угроза.

Личная ответственность каждого взрослого человека играет ключевую роль в таких ситуациях. Службы спасения не всегда могут оперативно и эффективно помочь всем людям. Поэтому важно быть бдительным и осторожным, а также готовиться заранее.

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