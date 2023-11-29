Как вести себя при урагане: советы эксперта

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Циклон продолжал двигаться вперед, вызывая наводнения и затопление тысяч домов. Для ликвидации последствий стихийных бедствий вышли на улицы сотни коммунальных машин.
Эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал Общественной службе новостей об основных правилах безопасности в случае урагана. Он подчеркнул, что для начала необходимо быть психологически и физически подготовленными, а также иметь соответствующую одежду, особенно зимой.
В городах люди привыкли ходить в легкой одежде и обуви, но в таких ситуациях рекомендуется обязательно надеть теплые куртку, обувь, перчатки и шапку. Если у вас есть автомобиль, он также должен быть готов к таким условиям. Бак должен быть заправлен не менее чем наполовину. Также в машине необходимо иметь лопату, буксировочный трос и все необходимое для экстренной замены колеса.
Эксперт призывает не игнорировать прогноз погоды. Перед выходом из дома или перед поездкой в другой регион всегда стоит проверить прогноз погоды и учитывать осадки, температуру и силу ветра. Это поможет принять правильное решение о поездке в непогоду, когда возрастает риск и угроза.
Личная ответственность каждого взрослого человека играет ключевую роль в таких ситуациях. Службы спасения не всегда могут оперативно и эффективно помочь всем людям. Поэтому важно быть бдительным и осторожным, а также готовиться заранее.