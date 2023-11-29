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Избил и пырнул ножом. Суд на наказал живодера из Омской области за убийство собаки

29 ноября 2023, 12:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

Живодер из Омской области избил собаку и пырнул ножом после укуса

Приговор 42-летнему мужчине вынес Кормиловский районный суд.

Суд установил, что днем 29 августа в дневное время в деревне Игнатьево Кормиловского района местный житель избивал соседскую таксу разными предметами, а после пырнул ножом на глазах у двух детей. От его действий собака погибла.

В суде мужчина признал вину в преступлении, однако оправдывал свой поступок тем, что бил не просто так: перед этим собака укусила его, и он решил ее проучить, рассказали в пресс-службе судов Омской области.

Живодер был обвинен в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, с применением садистских методов (п. «б, в» ч. 245 УК РФ) и назначил наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 6 месяцев.

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