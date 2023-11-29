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Совсем скоро Омскую область накроет жуткий гололед

Ходить и бояться. Синоптики рассказали омичам о жутком гололеде в ближайшие дни

29 ноября 2023, 10:57
Фото: 1MI

Совсем скоро Омскую область накроет жуткий гололед

Обь-Иртышское УГМС представило прогноз погоды до 2 декабря, согласно которому в регионе понизится температура и усилится гололед.

Так, завтра, 30 ноября, температура воздуха будет чуть теплее, чем сегодня, и повысится до — 3…+ 2° днем и — 1…- 6° ночью. В темное время суток в некоторых районах области ожидается туман, осадков не будет. Однако днем ситуация изменится: синоптики обещают мокрый снег и сильный гололед.

В первый день зимы, символично, станет значительно холоднее. На протяжении суток температура воздуха не превысит — 3…- 8°, при прояснении ожидается до -13°. Сохранится гололед и небольшой снег.

2 декабря погода не претерпит значительных изменений. Днем станет теплее, воздух прогреется до -1…- 6°, а ночью холоднее — -4…- 9°. Также возможен небольшой снег и гололед.

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