Ходить и бояться. Синоптики рассказали омичам о жутком гололеде в ближайшие дни

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Так, завтра, 30 ноября, температура воздуха будет чуть теплее, чем сегодня, и повысится до — 3…+ 2° днем и — 1…- 6° ночью. В темное время суток в некоторых районах области ожидается туман, осадков не будет. Однако днем ситуация изменится: синоптики обещают мокрый снег и сильный гололед.
В первый день зимы, символично, станет значительно холоднее. На протяжении суток температура воздуха не превысит — 3…- 8°, при прояснении ожидается до -13°. Сохранится гололед и небольшой снег.
2 декабря погода не претерпит значительных изменений. Днем станет теплее, воздух прогреется до -1…- 6°, а ночью холоднее — -4…- 9°. Также возможен небольшой снег и гололед.