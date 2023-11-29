Ходить и бояться. Синоптики рассказали омичам о жутком гололеде в ближайшие дни

Так, завтра, 30 ноября, температура воздуха будет чуть теплее, чем сегодня, и повысится до — 3…+ 2° днем и — 1…- 6° ночью. В темное время суток в некоторых районах области ожидается туман, осадков не будет. Однако днем ситуация изменится: синоптики обещают мокрый снег и сильный гололед.