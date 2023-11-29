ЕР: Накануне съезда партии прошла дискуссионная площадка «Горжусь Россией»

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в ходе своего выступления на открытии площадки подчеркнул величие национальной истории и культуры, подарившей миру плеяду великих композиторов, художников и писателей. Кроме этого, спикер назвал Россию ядерной державой с одной из самых сильных армий в мире. Наше государство является и одним из ключевых игроков на рынке газа, нефти, космических и ядерных технологий, вооружений и зерна. В России — самый сильный национальный лидер. Его знают и уважают во всем мире, передает rostovgazeta.ru.