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ЕР: Накануне съезда партии прошла дискуссионная площадка «Горжусь Россией»

ЕР: Накануне съезда партии прошла дискуссионная площадка «Горжусь Россией»

29 ноября 2023, 10:16
Фото: er.ru
В Ростовской области прошла первая дискуссионная площадка «Горжусь Россией», организованная «Единая Россией» в преддверии съезда партии. Участники собрались на территории военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Они поделились, что для них означает понятие «гордость».

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в ходе своего выступления на открытии площадки подчеркнул величие национальной истории и культуры, подарившей миру плеяду великих композиторов, художников и писателей. Кроме этого, спикер назвал Россию ядерной державой с одной из самых сильных армий в мире. Наше государство является и одним из ключевых игроков на рынке газа, нефти, космических и ядерных технологий, вооружений и зерна. В России — самый сильный национальный лидер. Его знают и уважают во всем мире, передает rostovgazeta.ru.

По словам Андрея Турчака, последние два года для всех россиян стали важными с точки зрения формирования национальной гордости. Особая ответственность легла на «Единую Россию» после того, как началась спецоперация. Партия занимается оказанием помощи новым регионам, военнослужащим — участникам СВО и их семьям.

«Мы приняли более 250 законов для противодействия внешнему давлению, поддержки людей, регионов, малого бизнеса. Сотни наших товарищей, депутатов различных уровней пошли добровольцами на фронт. В созданной президентом рабочей группе по СВО мы решаем вопросы с выплатами, отпусками, реабилитацией раненых», — напомнил Андрей Турчак.

По инициативе группы правительство приняло более 80 законов по поддержке участников СВО и их семей. Также рабочая группа отработала свыше сорока тысяч обращений. Секретарь генсовета ЕР отметил, что сбором и отправкой гумпомощи занимаются все региональные отделения партии. В результате общий объем гуманитарных грузов составил более восьмидесяти тысяч тонн. Кроме этого, партия закупила для наших подразделений спецтехнику более чем на 8,5 млрд рублей.

Несмотря на активную поддержку новых регионов и участников СВО, партия продолжает заниматься текущими задачами в регионах. Так, ЕР обеспечила исполнение наказов по народной программе. Сейчас России нужны три победы — в тылу, на передовой и в головах россиян. В первую очередь речь идет о молодежи, отметил Турчак.

Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов обратил внимание, что сегодняшняя молодежь превратилась из «книжных детей» в деятельных волонтеров, которые любят свою страну и трудятся для ее блага, сообщается на сайте партии ER.RU.

Участники дискуссионной площадки также рассказали, что одним из главных поводов для гордости в новейшей истории нашей страны стало единение всех её жителей.

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