Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Эксперт рассказал, почему самолечение антибиотиками опасно

29 ноября 2023, 12:46
Почти каждый современный человек хотя бы раз в жизни принимал антибиотики. Это мощные лекарства, которые в отдельных случаях спасают жизни. Однако они опасны, и неправильное использование может иметь серьезные последствия.

Специалист по токсикологии и фармакологии, патологоанатом Александр Эдигер отметил в интервью Общественной службе новостей, что больной не должен самостоятельно назначать себе антибиотики.

«Каждый из нас — обычный пациент — не должен вообще делать такой выбор, — подчеркнул эксперт. — Это глупо и даже преступно, потому что самолечение антибиотиками приводит к неправильному и недостаточному приему. Есть высокий риск того, что вы будете принимать неправильный вид этих лекарств!»

Такие действия, продолжил собеседник издания, приводят к созданию устойчивых к определенным антибиотикам бактерий.

«Давайте сформулируем несколько правил для приема этих лекарств, — сказал врач. — Первое: всегда следуйте рекомендациям вашего врача. Это касается времени и длительности приема антибиотиков, способа их применения, правильного питания и образа жизни. Постельный режим не всегда нужен, но если вам его назначили, следуйте ему строго».

Кроме того, продолжил Эдигер, врач должен предотвратить развитие неприятных осложнений от такого лечения, таких как дисбактериоз.

«Нужно помнить, что он может возникнуть не только в кишечнике, но и во влагалище, — подчеркнул эксперт. — Также стоит заботиться о профилактике дисбактериоза кожи и других проблем путем приема пребиотиков и пробиотиков. Врач должен правильно оценить результаты вашего лечения антибиотиками, чтобы понять, был ли положительный эффект! Если во время курса лечения его нет, то иногда врач вынужден принять решение об изменении антибиотика».

Подпишитесь
«Зашли тихо и без конкурса». Омских школьников переводят на питание по «карточкам»
Сегодня, 06:55
Нет материалов. В микрорайоне Серебряный берег приостановили стройку новой школы
Сегодня, 05:31
Новые старые лица. Бывший советник экс-губернатора Буркова возглавил омский РЦСО
Сегодня, 09:39
Продукты дорожают. В Омской области за неделю сильно подскочили цены на яйца и творог
Сегодня, 03:40
Разрабатывал интерьеры метро и ТЦ. На 72 году скончался омский архитектор Паровышник
Сегодня, 02:24
Снежинки и QR-коды. В Омске утвердили концепцию оформления города к Новому году
Сегодня, 06:00