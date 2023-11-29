Эксперт рассказал, почему самолечение антибиотиками опасно

«Нужно помнить, что он может возникнуть не только в кишечнике, но и во влагалище, — подчеркнул эксперт. — Также стоит заботиться о профилактике дисбактериоза кожи и других проблем путем приема пребиотиков и пробиотиков. Врач должен правильно оценить результаты вашего лечения антибиотиками, чтобы понять, был ли положительный эффект! Если во время курса лечения его нет, то иногда врач вынужден принять решение об изменении антибиотика».