Эксперт рассказал, почему самолечение антибиотиками опасно

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Специалист по токсикологии и фармакологии, патологоанатом Александр Эдигер отметил в интервью Общественной службе новостей, что больной не должен самостоятельно назначать себе антибиотики.
«Каждый из нас — обычный пациент — не должен вообще делать такой выбор, — подчеркнул эксперт. — Это глупо и даже преступно, потому что самолечение антибиотиками приводит к неправильному и недостаточному приему. Есть высокий риск того, что вы будете принимать неправильный вид этих лекарств!»
Такие действия, продолжил собеседник издания, приводят к созданию устойчивых к определенным антибиотикам бактерий.
«Давайте сформулируем несколько правил для приема этих лекарств, — сказал врач. — Первое: всегда следуйте рекомендациям вашего врача. Это касается времени и длительности приема антибиотиков, способа их применения, правильного питания и образа жизни. Постельный режим не всегда нужен, но если вам его назначили, следуйте ему строго».
Кроме того, продолжил Эдигер, врач должен предотвратить развитие неприятных осложнений от такого лечения, таких как дисбактериоз.
«Нужно помнить, что он может возникнуть не только в кишечнике, но и во влагалище, — подчеркнул эксперт. — Также стоит заботиться о профилактике дисбактериоза кожи и других проблем путем приема пребиотиков и пробиотиков. Врач должен правильно оценить результаты вашего лечения антибиотиками, чтобы понять, был ли положительный эффект! Если во время курса лечения его нет, то иногда врач вынужден принять решение об изменении антибиотика».