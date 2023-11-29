Для Стаханова тоже. В Омской области появится новый Центр компетенций городской среды

Предполагается, Центр компетенций городской среды с нового года передадут в собственность Омской области. За его работой будет следить министерство энергетики и ЖКХ региона. Пока идет процесс переформирования структуры на юридическом уровне. На сентябрьском заседании депутаты Омского городского совета также решали, что делать с имуществом Центра после его передачи под крыло Омской области.