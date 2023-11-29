Для Стаханова тоже. В Омской области появится новый Центр компетенций городской среды

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В январе 2024 года в Омской области появится Центр компетенций городской среды, который будет отвечать за внешний вид общественных пространств во всем регионе. Пока что работа учреждения построена только вокруг Омска.
Губернатор Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале, что в Центре компетенций городской среды будут заниматься вопросами архитектуры и следить за тем, чтобы создаваемые общественные пространства в регионе были «комфортными и красивыми».
«От профессиональной работы Центра будет зависеть облик наших общественных пространств», — отметил глава региона.
Ранее мэр Сергей Шелест на сентябрьском заседании горсовета упоминал, что с расширением обязанностей специалисты Центра компетенций городской среды также будут следить и за состоянием подшефного Омской области города Стаханов.
«Мы являемся добытчиком федерального ресурса для территорий и городов Омской области. Уже выиграли 105 млн для Исилькуля, 103 млн — для Называевска, 102 млн — для Тюкалинска, 112 млн — для Калачинска, около 100 млн — для города Стаханов», — сказал руководитель Центра компетенций, депутат Омского горсовета Алексей Сокин.
Структуре отдадут несколько задач, в том числе развитие программ «Формирование комфортной городской среды», «Малые города и исторические поселения», курирование инициативных проектов и контроль за реализацией благоустройства в муниципалитетах региона.
Предполагается, Центр компетенций городской среды с нового года передадут в собственность Омской области. За его работой будет следить министерство энергетики и ЖКХ региона. Пока идет процесс переформирования структуры на юридическом уровне. На сентябрьском заседании депутаты Омского городского совета также решали, что делать с имуществом Центра после его передачи под крыло Омской области.