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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 07:02

иллюстрация

Для Стаханова тоже. В Омской области появится новый Центр компетенций городской среды

29 ноября 2023, 06:57
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области создадут Центр компетенций городской среды для всего региона

Предполагается, что структура заработает уже в начале 2024 года.

В январе 2024 года в Омской области появится Центр компетенций городской среды, который будет отвечать за внешний вид общественных пространств во всем регионе. Пока что работа учреждения построена только вокруг Омска.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале, что в Центре компетенций городской среды будут заниматься вопросами архитектуры и следить за тем, чтобы создаваемые общественные пространства в регионе были «комфортными и красивыми».

«От профессиональной работы Центра будет зависеть облик наших общественных пространств», — отметил глава региона.

Ранее мэр Сергей Шелест на сентябрьском заседании горсовета упоминал, что с расширением обязанностей специалисты Центра компетенций городской среды также будут следить и за состоянием подшефного Омской области города Стаханов.

«Мы являемся добытчиком федерального ресурса для территорий и городов Омской области. Уже выиграли 105 млн для Исилькуля, 103 млн — для Называевска, 102 млн — для Тюкалинска, 112 млн — для Калачинска, около 100 млн — для города Стаханов», — сказал руководитель Центра компетенций, депутат Омского горсовета Алексей Сокин.

Структуре отдадут несколько задач, в том числе развитие программ «Формирование комфортной городской среды», «Малые города и исторические поселения», курирование инициативных проектов и контроль за реализацией благоустройства в муниципалитетах региона.

Предполагается, Центр компетенций городской среды с нового года передадут в собственность Омской области. За его работой будет следить министерство энергетики и ЖКХ региона. Пока идет процесс переформирования структуры на юридическом уровне. На сентябрьском заседании депутаты Омского городского совета также решали, что делать с имуществом Центра после его передачи под крыло Омской области.

Центр компетенций по вопросам городской среды перейдет под крыло Омской области
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#Политика#Общество#Город#Омск#Благоустройство#Омская область#Новости#Алексей Сокин#Общественные пространства#Центр компетенций#Алина Ясинская
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