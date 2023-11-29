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Девочку, написавшую письмо Путину, пообещали отправить в интернат

Девочку, написавшую письмо Путину, пообещали отправить в интернат

29 ноября 2023, 09:58
Фото: 1MI
Школьницу из Верхошижемья, написавшую письмо Путину с просьбой не отдавать ее маме, допросили в школе сотрудники Следственного комитета.

Одиннадцатилетняя школьница из Верхошижемья написала письмо президенту Путину с просьбой не отдавать ее маме. В результате она была вызвана на допрос прямо в школе после уроков. Девочка рассказала, что ее заставляли признаться в том, что она не сама написала письмо, а кто-то другой подсказывал ей, утверждает newsler.ru.

Ее бабушка, которая пришла в школу после того, как одноклассники рассказали ей, что ребенка забрали, подтвердила, что их не предупредили о допросе, который проводился только в присутствии учительницы.

Следователь, видимо, пытался заставить девочку признаться в том, что она писала письмо не сама, а под давлением взрослых. Он говорил, что если мать будет судима, то ее дочь направят в интернат, так как отец девочки не сможет заботиться о ней. Девочка утверждала, что не хочет жить с матерью, а хочет быть с отцом и бабушкой.

Судя по всему, следователь и другие взрослые пытались заставить девочку изменить свою позицию, используя разные приемы. Они также обратились к младшему брату девочки, чтобы он сказал, что мама хорошая. Педагоги и учительница, которые должны были заботиться о девочке, не смогли помочь ей в этой ситуации.

По словам юриста, который представляет интересы девочки, видимо, взрослые пытаются сделать из нее лгунью. Взрослые, включая педагогов, психологов и полицию, скорее всего пытаются избавиться от ответственности. Уполномоченный по правам ребенка заявил, что дело находится под его контролем.

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