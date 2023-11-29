Девочку, написавшую письмо Путину, пообещали отправить в интернат

Следователь, видимо, пытался заставить девочку признаться в том, что она писала письмо не сама, а под давлением взрослых. Он говорил, что если мать будет судима, то ее дочь направят в интернат, так как отец девочки не сможет заботиться о ней. Девочка утверждала, что не хочет жить с матерью, а хочет быть с отцом и бабушкой.