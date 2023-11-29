Дети могут переживать финансовые проблемы в семье наравне со взрослыми

«У детей в возрасте 7-10 лет могут возникать проблемы с концентрацией, они становятся плаксивыми, хуже запоминают информацию и меньше общаются со сверстниками. У подростков на первый план выходит агрессивное поведение, они ищут поддержку и близость в компании сверстников, также может возникнуть желание не слушаться учителя», — объясняет специалист.