Дети могут переживать финансовые проблемы в семье наравне со взрослыми

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Ребенок, который растет в здоровой среде, проявляет интерес к миру, активность и открытость, обладает жизнерадостным настроем. Однако, если его поведение становится противоположным, это может говорить о наличии проблем в семье, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Психолог Марина Философ отмечает, что когда ребенок становится агрессивным, замкнутым, плаксивым, у него возникают проблемы с речью, нервные тики, а также трудности запоминания информации, это явный признак того, что он находится в состоянии сильного нервного напряжения, вызванного семейной обстановкой. Дети способны ощущать эмоциональное состояние родителей и становятся переносчиками негатива, от которого сложно избавиться.
Например, если в семье возник финансовый кризис, взрослые могут испытывать сильное беспокойство, работать много, часто ссориться и уделить мало времени детям, поясняет эксперт.
В результате, продолжает Философ, ребенок не понимает, что происходит, но чувствует, что его мир разрушился. В зависимости от возраста, можно заметить различные проявления.
«У детей в возрасте 7-10 лет могут возникать проблемы с концентрацией, они становятся плаксивыми, хуже запоминают информацию и меньше общаются со сверстниками. У подростков на первый план выходит агрессивное поведение, они ищут поддержку и близость в компании сверстников, также может возникнуть желание не слушаться учителя», — объясняет специалист.
Психолог уточняет, что в редких случаях учителя могут оказать влияние на ситуацию, если смогут установить уважительное отношение к переживаниям ребенка, не игнорируя его эмоции.