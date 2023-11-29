Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Дети могут переживать финансовые проблемы в семье наравне со взрослыми

Дети могут переживать финансовые проблемы в семье наравне со взрослыми

29 ноября 2023, 12:53
Фото: Midjourney
Финансовые проблемы в семье могут привести к плохому поведению ребенка, такому как агрессия, замкнутость, плаксивость, проблемы с речью, нервные тики и трудности в запоминании информации.

Ребенок, который растет в здоровой среде, проявляет интерес к миру, активность и открытость, обладает жизнерадостным настроем. Однако, если его поведение становится противоположным, это может говорить о наличии проблем в семье, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Психолог Марина Философ отмечает, что когда ребенок становится агрессивным, замкнутым, плаксивым, у него возникают проблемы с речью, нервные тики, а также трудности запоминания информации, это явный признак того, что он находится в состоянии сильного нервного напряжения, вызванного семейной обстановкой. Дети способны ощущать эмоциональное состояние родителей и становятся переносчиками негатива, от которого сложно избавиться.

Например, если в семье возник финансовый кризис, взрослые могут испытывать сильное беспокойство, работать много, часто ссориться и уделить мало времени детям, поясняет эксперт.

В результате, продолжает Философ, ребенок не понимает, что происходит, но чувствует, что его мир разрушился. В зависимости от возраста, можно заметить различные проявления.

«У детей в возрасте 7-10 лет могут возникать проблемы с концентрацией, они становятся плаксивыми, хуже запоминают информацию и меньше общаются со сверстниками. У подростков на первый план выходит агрессивное поведение, они ищут поддержку и близость в компании сверстников, также может возникнуть желание не слушаться учителя», — объясняет специалист.

Психолог уточняет, что в редких случаях учителя могут оказать влияние на ситуацию, если смогут установить уважительное отношение к переживаниям ребенка, не игнорируя его эмоции.

Подпишитесь
«Зашли тихо и без конкурса». Омских школьников переводят на питание по «карточкам»
Сегодня, 06:55
Нет материалов. В микрорайоне Серебряный берег приостановили стройку новой школы
Сегодня, 05:31
Новые старые лица. Бывший советник экс-губернатора Буркова возглавил омский РЦСО
Сегодня, 09:39
Продукты дорожают. В Омской области за неделю сильно подскочили цены на яйца и творог
Сегодня, 03:40
Разрабатывал интерьеры метро и ТЦ. На 72 году скончался омский архитектор Паровышник
Сегодня, 02:24
Снежинки и QR-коды. В Омске утвердили концепцию оформления города к Новому году
Сегодня, 06:00