Будет проверка. В Омске при столкновении двух иномарок пострадали трое пассажиров

О происшествии с пострадавшими сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Предварительно установлено, что 64-летний водитель автомобиля «Lifan» не предоставил преимущество в движении другому автомобилю и допустил столкновение с «Nissan», которым управляла 35-летняя женщина.



В результате ДТП пассажиры иномарок были доставлены в медицинское учреждение. Среди них — мальчики 2016 и 2015 годов рождения, а также 60-летняя женщина. По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут определены причины и обстоятельства аварии.