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Updated Сегодня, 15:16

В Омске при столкновении двух автомобилей пострадали торе пассажиров

Будет проверка. В Омске при столкновении двух иномарок пострадали трое пассажиров

29 ноября 2023, 15:13
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омске при столкновении двух автомобилей пострадали торе пассажиров

Авария случилась в районе дома №33 по улице Герцена.

О происшествии с пострадавшими сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Предварительно установлено, что 64-летний водитель автомобиля «Lifan» не предоставил преимущество в движении другому автомобилю и допустил столкновение с «Nissan», которым управляла 35-летняя женщина.

В результате ДТП пассажиры иномарок были доставлены в медицинское учреждение. Среди них — мальчики 2016 и 2015 годов рождения, а также 60-летняя женщина. По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут определены причины и обстоятельства аварии.

Фото: Управление МВД России по Омской области
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