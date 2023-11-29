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Аксёнов: в Крыму 43 тысячи человек остаются без электричества из-за непогоды

29 ноября 2023, 19:19
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, из-за неблагоприятных погодных условий в настоящее время без электричества остаются около 43 тысяч человек на полуострове.

Аксёнов привел эту информацию в своем сообщении в Telegram. Он отметил, что количество людей без электроснабжения увеличилось из-за повторного ухудшения погоды и составляет более 43 тысяч человек на данный момент, пишет RT.

Глава Крыма также добавил, что специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее, 28 ноября, Аксёнов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории десяти муниципальных образований Крыма.

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