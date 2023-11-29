Аксёнов: в Крыму 43 тысячи человек остаются без электричества из-за непогоды

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, из-за неблагоприятных погодных условий в настоящее время без электричества остаются около 43 тысяч человек на полуострове.