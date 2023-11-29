Аксёнов: в Крыму 43 тысячи человек остаются без электричества из-за непогоды

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
Аксёнов привел эту информацию в своем сообщении в Telegram. Он отметил, что количество людей без электроснабжения увеличилось из-за повторного ухудшения погоды и составляет более 43 тысяч человек на данный момент, пишет RT.
Глава Крыма также добавил, что специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения.
Ранее, 28 ноября, Аксёнов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории десяти муниципальных образований Крыма.