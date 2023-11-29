30 ноября — Всемирный день слонов

Приводятся интересные факты о жизни слонов. Слоны — самые крупные наземные животные. Они являются единственными представителями древней группы хоботных млекопитающих, которые сохранились до наших дней. С 1989 года, по решению ООН, запрещена торговля слоновой костью. Новорожденный слоненок весит около 100-120 кг. Индийские и африканские слоны значатся в Красной книге, как виды, нуждающиеся в особой защите. Беременность слонихи длится 22 месяца, что является одним из самых продолжительных периодов в животном мире. Мозг взрослого слона весит около 5 кг. Слоны способны удерживать в своем хоботе около 7,5 литров воды. Они проводят около 20 часов в сутки на поиски пищи, остальное время отдыхают. Слоны очень социальные животные и заботятся о своих больных и умирающих соплеменниках. Человек является главным врагом слонов. Из-за браконьерства ради слоновых бивней, которые называют «белым золотом», африканские слоны находятся на грани исчезновения. Взрослый индийский слон достигает высоты около 2,5 метров и весит от 3 до 5 тонн. Африканские слоны еще крупнее — их вес может достигать от 5 до 7 тонн, а высота — до 4 метров.