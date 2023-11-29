30 ноября — Всемирный день слонов

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Общественная служба новостей узнала, как прошло формирование этого праздника и какие традиции связаны с ним.
Приводятся интересные факты о жизни слонов. Слоны — самые крупные наземные животные. Они являются единственными представителями древней группы хоботных млекопитающих, которые сохранились до наших дней. С 1989 года, по решению ООН, запрещена торговля слоновой костью. Новорожденный слоненок весит около 100-120 кг. Индийские и африканские слоны значатся в Красной книге, как виды, нуждающиеся в особой защите. Беременность слонихи длится 22 месяца, что является одним из самых продолжительных периодов в животном мире. Мозг взрослого слона весит около 5 кг. Слоны способны удерживать в своем хоботе около 7,5 литров воды. Они проводят около 20 часов в сутки на поиски пищи, остальное время отдыхают. Слоны очень социальные животные и заботятся о своих больных и умирающих соплеменниках. Человек является главным врагом слонов. Из-за браконьерства ради слоновых бивней, которые называют «белым золотом», африканские слоны находятся на грани исчезновения. Взрослый индийский слон достигает высоты около 2,5 метров и весит от 3 до 5 тонн. Африканские слоны еще крупнее — их вес может достигать от 5 до 7 тонн, а высота — до 4 метров.
Самое умное и величественное животное нашей планеты нуждается в защите, поэтому по инициативе экологов и заботливых людей был создан этот праздник. В разных странах проводятся различные мероприятия, которые направлены на поддержку охраны этих замечательных и умных животных. Также в некоторых странах организуют фестивали и парады слонов. В зоопарках, в честь этого дня, даже разрешают побаловать животных вкусняшками.
Для жителей юго-восточных стран Азии белые слоны — священные животные, символизирующие удачу. Слоны считаются сильными и мудрыми существами. Фигурка слона с поднятым хоботом является талисманом и оберегом, который привлекает положительную энергию и способствует созданию гармонии и процветания в доме.
В Таиланде особенно заботятся о своих слонах. По законам этой страны, каждому слону назначается пенсия, а в конституции есть отдельная глава, посвященная правам животных, включая регламент использования слонов. У каждого слона есть ответственный человек, который присматривает за ним, заботится, воспитывает и дрессирует. Между погонщиком и слонами возникает тесная связь, похожая на родственную. Если погонщик умирает, слон переживает его потерю. В животном мире только слоны, как и люди, проводят похороны и посещают могилы.
Эти удивительные интеллигентные и очаровательные гиганты живут на нашей планете уже 56 миллионов лет, радуя и восхищая нас.