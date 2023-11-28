Жители Пермского края тратят на лекарства меньше других россиян

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Один житель региона за месяц тратит на приобретение медикаментов в среднем 612 рублей. По данным аналитического агентства AlphaRM, за девять месяцев, прошедших с начала года, этот показатель оказался одним из наиболее низких среди всех субъектов Приволжского округа. Ниже он только в Чувашии, где траты составили 610 рублей. Наибольшие суммы на медпрепараты тратятся в Нижегородской области — 869 рублей, а в среднем по Приволжскому федеральному округу лекарственные препараты обходятся гражданам в 697 рублей. Об этом сообщает properm.ru.
Тем не менее расходы на фармпрепараты для каждого из жителей Пермского края стали больше на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В ситуации роста расходов покупатели чаще интересуются скидками на лекарства. И аптеки с каждым годом все активнее прибегают к использованию этого инструмента в отношении лекарственного ассортимента.
«Чувствительность потребителей к цене провоцирует рост промо-механик. Так, если в 2022 году доля акционных товаров на маркетплейсе здоровья „Здравсити“ составляла 18%, то в текущем году — почти четверть всего ассортимента», — заявил гендиректор маркетплейса «Здравсити» Борис Попов. По его словам, увеличилась и глубина дисконта: по определенным позициям в ассортименте она может достигать 80%.
Стоит отметить, что онлайн-аптеки как канал для поиска лекарств динамично набирают популярность в Пермском крае. Виртуальная витрина дает возможность с удобством сравнивать цены на препараты с одинаковым действующим веществом (МНН) от разных производителей и при покупке опираться на свои финансовые возможности, а не на рекомендации фармацевтов.
В частности, на одном из ресурсов при поиске популярного средства от гастрита и язвы на основе одного МНН можно обнаружить несколько десятков соответствующих товаров по цене от 48 до 461 рубля. А стоимость препаратов для приема при ОРВИ на базе парацетамола и вовсе варьируется от 19 до нескольких сотен рублей за упаковку. Поэтому эксперты призывают пациентов просить докторов о назначениях с указанием действующего вещества лекарства, чтобы при покупке не пришлось переплачивать за бренды.
Ссылка на результаты исследования агентства Alpharm опубликованы на сайте