Жители Пермского края тратят на лекарства меньше других россиян

Один житель региона за месяц тратит на приобретение медикаментов в среднем 612 рублей. По данным аналитического агентства AlphaRM, за девять месяцев, прошедших с начала года, этот показатель оказался одним из наиболее низких среди всех субъектов Приволжского округа. Ниже он только в Чувашии, где траты составили 610 рублей. Наибольшие суммы на медпрепараты тратятся в Нижегородской области — 869 рублей, а в среднем по Приволжскому федеральному округу лекарственные препараты обходятся гражданам в 697 рублей. Об этом сообщает properm.ru.