Выяснят причины. Следком проверит теплоснабжение в Любино после жалоб омичей

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Омский следком начал доследственную проверку после публикации Города55 о ледяных батареях в поселке Любино. В редакцию обратились местные жители с жалобой на плохое отопление.
Проблема актуальна сразу для нескольких улиц поселка. Со слов местных, причина холода в квартирах — новая котельная, мощностей которой не хватает на обогрев. Котельную обслуживает компания «Тепловик». Представители организации рассказали, что проводили замеры в квартирах жителей Любино и нарушений нормы не нашли. Теперь проверку запустил следком.
«В ходе проверки будут выяснены причины отсутствия тепла в жилых домах и приняты меры к восстановлению прав граждан на комфортное проживание. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ (Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
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