Выяснят причины. Следком проверит теплоснабжение в Любино после жалоб омичей

Проблема актуальна сразу для нескольких улиц поселка. Со слов местных, причина холода в квартирах — новая котельная, мощностей которой не хватает на обогрев. Котельную обслуживает компания «Тепловик». Представители организации рассказали, что проводили замеры в квартирах жителей Любино и нарушений нормы не нашли. Теперь проверку запустил следком.