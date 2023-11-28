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Выяснят причины. Следком проверит теплоснабжение в Любино после жалоб омичей

28 ноября 2023, 06:49
Фото: 1MI
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Следком начал проверку после жалоб омичей на холодные батареи в Любино

По словам местных жителей, мощностей новой котельной не хватает на обогрев многоквартирных домов в поселке.

Омский следком начал доследственную проверку после публикации Города55 о ледяных батареях в поселке Любино. В редакцию обратились местные жители с жалобой на плохое отопление.

Проблема актуальна сразу для нескольких улиц поселка. Со слов местных, причина холода в квартирах — новая котельная, мощностей которой не хватает на обогрев. Котельную обслуживает компания «Тепловик». Представители организации рассказали, что проводили замеры в квартирах жителей Любино и нарушений нормы не нашли. Теперь проверку запустил следком.

«В ходе проверки будут выяснены причины отсутствия тепла в жилых домах и приняты меры к восстановлению прав граждан на комфортное проживание. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ (Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Подробнее об этой истории можно прочитать в нашем материале:

Любино замерзает. Омичи пожаловались на холодные батареи из-за новой котельной
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#Общество#Омск#Отопление#Доследственная проверка#Котельная#Жители#СК России#Тепло#Евгений Игишев#Проживание
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