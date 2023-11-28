Виталий Хоценко встретился с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В число городов, которые будут претендовать на звание Молодежной столицы России в 2024 году, вошел Омск. Федеральное агентство по делам молодежи запустило народное голосование за этот статус среди финалистов. Оно пройдет с 23 ноября по 10 декабря, а город-победитель объявят 23 декабря на церемонии премии «Время молодых».
На встрече Виталий Хоценко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева обсудили перспективы Омска как претендента на победу.
«У нас для этого есть все необходимое — инфраструктура, сплоченная креативная команда, и самое главное — яркая и талантливая молодежь! Также на встрече обсудили вопрос создания в регионе Главного управления молодежной политики. Структура будет заниматься не только организацией и сопровождением мероприятий, но и работать над тем, чтобы наша молодежь могла реализовать себя», — рассказал глава региона.
Также в правительстве сообщили, что по поручению губернатора в регионе будет создано отдельное ведомство для работы с молодежью.