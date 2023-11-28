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Виталий Хоценко встретился с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой

Виталий Хоценко встретился с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой

28 ноября 2023, 10:54
Фото: Правительство Омской области
На встрече обсуждались вопросы молодежной политики в Омской области и создание в регионе подразделения по делам молодежи.

В число городов, которые будут претендовать на звание Молодежной столицы России в 2024 году, вошел Омск. Федеральное агентство по делам молодежи запустило народное голосование за этот статус среди финалистов. Оно пройдет с 23 ноября по 10 декабря, а город-победитель объявят 23 декабря на церемонии премии «Время молодых».

На встрече Виталий Хоценко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева обсудили перспективы Омска как претендента на победу.

«У нас для этого есть все необходимое — инфраструктура, сплоченная креативная команда, и самое главное — яркая и талантливая молодежь! Также на встрече обсудили вопрос создания в регионе Главного управления молодежной политики. Структура будет заниматься не только организацией и сопровождением мероприятий, но и работать над тем, чтобы наша молодежь могла реализовать себя», — рассказал глава региона.

Также в правительстве сообщили, что по поручению губернатора в регионе будет создано отдельное ведомство для работы с молодежью.

Фото: Правительство Омской области
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#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Рабочая встреча#Анастасия Баянова
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