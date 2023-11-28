Виталий Хоценко встретился с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой

В число городов, которые будут претендовать на звание Молодежной столицы России в 2024 году, вошел Омск. Федеральное агентство по делам молодежи запустило народное голосование за этот статус среди финалистов. Оно пройдет с 23 ноября по 10 декабря, а город-победитель объявят 23 декабря на церемонии премии «Время молодых».