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Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

Виды терапии с участием животных

28 ноября 2023, 18:20
Многие люди не могут представить свою жизнь без домашних животных. Питомцы повышают наше настроение, безусловно любят нас, проявляют преданность и верность и имеют положительное воздействие на наше здоровье при общении.

Общественная служба новостей рассказала о том, как животные влияют на лечение человека.

С самого времени Гиппократа было известно о положительном терапевтическом эффекте общения человека с животными. Об этом говорят сохранившиеся документы, произведения искусства и данные археологических раскопок. Еще 3 тысячи лет назад в Древней Греции и Египте были обнаружены способности собак помогать людям с различными болезнями.

Понятие терапии с участием животных было сформулировано американским специалистом по детской психиатрии Борисом Левинсоном в 1960 году. Он заметил, что присутствие его собаки положительно влияет на пациентов-детей во время терапевтических сеансов дома. Еще раньше, в 1792 году в английском городе Йорке, собак использовали для терапии психически больных людей.

С тех пор лечение с помощью животных стало широко распространено на Западе.

Иппотерапия — это лечение различных заболеваний с помощью верховой езды и общения с лошадьми. Существует четыре способа такого лечения. Психологический контакт с лошадью используется в терапии психических расстройств. Пассивное лечение движением лошади применяют для пациентов с серьезными двигательными нарушениями. Терапевтическая езда на лошади подразумевает езду как в седле, так и без него. Лечебная вольтижировка выполняется на последних стадиях реабилитации и включает сложные гимнастические элементы на спине животного.

Канистирапия — это лечение с помощью собак-терапевтов. Это направление помогает детям с ограниченными возможностями интегрироваться и адаптироваться. Канистирапия имеет большой опыт в Европе и активно развивается в России.

Дельфинотерапия — это вид медицинской и психологической реабилитации, который улучшает защитные силы организма людей с различными расстройствами, а также лечит детей с задержкой развития. Просто плавание с дельфинами также может помочь получить заряд энергии и положительных эмоций. Для достижения результатов в дельфинотерапии требуется присутствие не только обученного дельфина и пациента, но и психолога. Индивидуальный подход к каждому пациенту подбирается для достижения наилучших результатов.

Фелинотерапия — это лечение с помощью кошек. С давних времен известно, что кошки оттягивают негативную энергию на себя. Исследования показали, что владельцы кошек страдают депрессией и сердечно-сосудистыми заболеваниями на 25% меньше. Мурлыканье кошек, которое слышит хозяин, успокаивает и расслабляет его. Кошки также могут находить больные у людей и ложиться на эти места, что помогает снять болевой синдром.

Апитерапия — это использование пчелиного яда и продуктов пчеловодства для оздоровления организма. Этот метод широко применяется во всем мире, но в России он не так распространен. Апитерапия может быть полезна для лечения ряда заболеваний, но перед началом такого лечения необходимо проконсультироваться с врачом-апитерапевтом.

Таким образом, лечение с участием животных имеет положительный терапевтический эффект и может быть эффективным дополнительным способом лечения различных заболеваний.

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