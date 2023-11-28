Виды терапии с участием животных

Дельфинотерапия — это вид медицинской и психологической реабилитации, который улучшает защитные силы организма людей с различными расстройствами, а также лечит детей с задержкой развития. Просто плавание с дельфинами также может помочь получить заряд энергии и положительных эмоций. Для достижения результатов в дельфинотерапии требуется присутствие не только обученного дельфина и пациента, но и психолога. Индивидуальный подход к каждому пациенту подбирается для достижения наилучших результатов.