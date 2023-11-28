«В ужасном состоянии». Омичи пожаловались на разбитую лестницу в центре города

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Жители Омска обратили внимание на разрушающуюся лестницу в центре города рядом с домом по адресу площадь Дзержинского, 1. Жалоба появилась в паблике «ЧП Омск».
«Вот в таком ужасном состоянии у нас лестница в самом центре Омска», — сообщили омичи и поделились фотографиями.
На снимках видно, что ступени частично разрушены, между плитами образовались щели, кладка боковых ограждений приходит в негодность.
Отметим, что аварийная лестница находится в непосредственной близости с городской администрацией. Город55 обратился за комментарием в мэрию.
«Потребность в ремонте лестничного спуска вблизи дома №1 по улице Дзержинского учтена, возможность выполнить восстановительные работы в следующем году будет рассмотрена при формировании муниципального задания на 2024 год и выделении необходимых бюджетных средств на данные цели», — рассказали в мэрии.
После сообщений омичей, лестницу почистили и посыпали песко-соляной смесью.
Ранее Город55 рассказывал, что омичи пожаловались на разбитый люк колодца рядом с администрацией Ленинского округа. Местные жители сообщили, что в отверстие можно угодить ногой и получить травму. После публикации крышку коллектора заменили.