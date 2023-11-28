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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Омичи пожаловались на разбитую лестницу рядом с мэрией

«В ужасном состоянии». Омичи пожаловались на разбитую лестницу в центре города

28 ноября 2023, 10:02
Фото: Яндекс Карты

Омичи пожаловались на разбитую лестницу рядом с мэрией

В администрации сообщили, что лестницу могут отремонтировать в следующем году, если на это выделят деньги.

Жители Омска обратили внимание на разрушающуюся лестницу в центре города рядом с домом по адресу площадь Дзержинского, 1. Жалоба появилась в паблике «ЧП Омск».

«Вот в таком ужасном состоянии у нас лестница в самом центре Омска», — сообщили омичи и поделились фотографиями.

На снимках видно, что ступени частично разрушены, между плитами образовались щели, кладка боковых ограждений приходит в негодность.

Фото: ЧП Омск

Отметим, что аварийная лестница находится в непосредственной близости с городской администрацией. Город55 обратился за комментарием в мэрию.

«Потребность в ремонте лестничного спуска вблизи дома №1 по улице Дзержинского учтена, возможность выполнить восстановительные работы в следующем году будет рассмотрена при формировании муниципального задания на 2024 год и выделении необходимых бюджетных средств на данные цели», — рассказали в мэрии.

После сообщений омичей, лестницу почистили и посыпали песко-соляной смесью.

Фото: Администрация Омска

Ранее Город55 рассказывал, что омичи пожаловались на разбитый люк колодца рядом с администрацией Ленинского округа. Местные жители сообщили, что в отверстие можно угодить ногой и получить травму. После публикации крышку коллектора заменили.

«Примите меры». Омичи пожаловались на опасный колодец посреди дороги
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#Общество#Благоустройство#Мэрия#Благоустройство города#Евгений Игишев
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