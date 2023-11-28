В тяжелом состоянии. Пропавшего две недели назад омича нашли на улице с обморожением

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Омича, который исчез больше двух недель назад, обнаружили на одной из городских улиц в тяжелом состоянии: он был сильно обморожен. Позже мужчину доставили в медицинское учреждение.
Напомним, что с заявлением о пропаже 10 ноября в полицию обратился его начальник. Он рассказал, что омич покинул рабочее место и перестал выходить на связь, а родственников, которые могли бы что-то пояснить, у него нет. Поисками занимались сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по городу Омску.