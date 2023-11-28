В России планируется ужесточить наказания за дачу и получение мелких взяток

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Изменения затрагивают суммы взяток до 10 тысяч рублей. За это чиновникам грозит штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы или ограничение свободы до трех лет. Если несколько лиц участвуют в преступлении, максимальное наказание может быть штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до трех лет, сообщает РЕН ТВ.
Законопроект был инициирован из-за того, что некоторые коррупционеры перешли от крупных взяток к систематическим мелким подачкам. Однако некоторые эксперты выразили опасения, полагая, что такие изменения могут даже касаться незначительных подарков, например, конфет или алкоголя, которые предоставляются в знак благодарности должностным лицам.