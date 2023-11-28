В России планируется ужесточить наказания за дачу и получение мелких взяток

Изменения затрагивают суммы взяток до 10 тысяч рублей. За это чиновникам грозит штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы или ограничение свободы до трех лет. Если несколько лиц участвуют в преступлении, максимальное наказание может быть штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до трех лет, сообщает РЕН ТВ.