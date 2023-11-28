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В России планируется ужесточить наказания за дачу и получение мелких взяток

28 ноября 2023, 06:45
В России планируют изменить законодательство, чтобы ужесточить наказание за получение и предоставление небольших взяток. Предложенные изменения могут быть приняты в Госдуме до конца года, пишет Pravda.Ru.

Изменения затрагивают суммы взяток до 10 тысяч рублей. За это чиновникам грозит штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы или ограничение свободы до трех лет. Если несколько лиц участвуют в преступлении, максимальное наказание может быть штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до трех лет, сообщает РЕН ТВ.

Законопроект был инициирован из-за того, что некоторые коррупционеры перешли от крупных взяток к систематическим мелким подачкам. Однако некоторые эксперты выразили опасения, полагая, что такие изменения могут даже касаться незначительных подарков, например, конфет или алкоголя, которые предоставляются в знак благодарности должностным лицам.

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