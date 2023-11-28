В Омской области за 60 млн выставили на продажу предприятие ТПК «Молпродукт»

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
В Омской области выставили на продажу предприятие по переработке молока «ТПК „Молпродукт“». Готовый бизнес находится в селе Побочино Одесского района. Площадь помещений составляет 1200 квадратных метров, площадь участка — 10 000 «квадратов». Цена лота — 60 млн рублей.
«Предприятие производит сыры полутвердые, мягкие, рассольные, цельно-молочную, кисло-молочную продукцию, масло сливочное, йогурты. Предприятие находится в экологически чистом районе. Имеется своя фирменная розничная сеть», — говорится в объявлении.
Согласно данным сервиса Rusprofile, компания «ТПК „Молпродукт“» была зарегистрирована в 2008 году. По итогам прошлого года выручка предприятия составили 122 млн рублей, прибыль — 238 тысяч рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 28 млн выставили на продажу кафе «Омичка» и магазин «Кулинария»