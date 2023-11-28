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В Омской области за 60 млн выставили на продажу предприятие ТПК «Молпродукт»

28 ноября 2023, 04:33
Фото: 1MI
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В Омской области за 60 млн продают предприятие по переработке молока

Готовый бизнес находится в селе Побочино Одесского района. У компании имеется своя торговая сеть.

В Омской области выставили на продажу предприятие по переработке молока «ТПК „Молпродукт“». Готовый бизнес находится в селе Побочино Одесского района. Площадь помещений составляет 1200 квадратных метров, площадь участка — 10 000 «квадратов». Цена лота — 60 млн рублей.

«Предприятие производит сыры полутвердые, мягкие, рассольные, цельно-молочную, кисло-молочную продукцию, масло сливочное, йогурты. Предприятие находится в экологически чистом районе. Имеется своя фирменная розничная сеть», — говорится в объявлении.

Согласно данным сервиса Rusprofile, компания «ТПК „Молпродукт“» была зарегистрирована в 2008 году. По итогам прошлого года выручка предприятия составили 122 млн рублей, прибыль — 238 тысяч рублей.

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#Бизнес#Омск#Продажа#Магазин#Омичка#Выручка#Предприятие#Евгений Игишев#Молоко#Прибыль
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