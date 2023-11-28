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Иллюстрация

В Омске совладельцы пивного бизнеса построят паркинг для многоэтажки на Красном Пути

28 ноября 2023, 05:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

Совладельцам пивного бизнеса одобрили проект паркинга у Водников в Омске

На Красном Пути специализированный застройщик «Импарк» в этом году начал возводить дом переменной этажности.

Городу55 стало известно, что на Красном пути, недалеко от Колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции, собираются строить паркинг. Возводить его будет общество с ограниченной ответственностью «СЗ „Импарк“». Эта компания в январе 2023 года получила разрешение на строительство многоквартирного дома на участке с кадастровым номером 55:36:070107:6809.

Проект строительства паркинга для компании «Импарк» разрабатывал «Проектный институт „Горпроект“», в котором в прошлом месяце сменился учредитель. Теперь проектным институтом вместо Владимира Волкова владеет Сергей Романюк. Положительное заключение экспертизы застройщику выдало ООО «Базис».

Участок, где строят дом и паркинг на Красном ПутиУчасток, где строят дом и паркинг на Красном Пути
Участок, где строят дом и паркинг на Красном Пути
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что дом на Красном Пути, в котором по проекту будет от 12 до 15 этажей и 79 квартир, планируют построить к лету следующего года. Подземная парковка в многоэтажке будет рассчитана на 37 мест.

Что касается застройщика, то компанию «СЗ „Импарк“» зарегистрировали в июне 2021 года. Ее учредителями являются Дмитрий Казаков и Дмитрий Гладилин, а директором значится Алексей Буриков. Гладилин с Казаковым напрямую связаны с сетью магазинов «Пивоман». Бизнесменам принадлежат пивные компании в Омске, Казани, Уфе, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Выручка омской фирмы — «Торговый дом „Пивоман“» — по итогам прошлого года составила 229,3 млн рублей.

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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Парковка#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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