В Омске совладельцы пивного бизнеса построят паркинг для многоэтажки на Красном Пути

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Городу55 стало известно, что на Красном пути, недалеко от Колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции, собираются строить паркинг. Возводить его будет общество с ограниченной ответственностью «СЗ „Импарк“». Эта компания в январе 2023 года получила разрешение на строительство многоквартирного дома на участке с кадастровым номером 55:36:070107:6809.
Проект строительства паркинга для компании «Импарк» разрабатывал «Проектный институт „Горпроект“», в котором в прошлом месяце сменился учредитель. Теперь проектным институтом вместо Владимира Волкова владеет Сергей Романюк. Положительное заключение экспертизы застройщику выдало ООО «Базис».
Напомним, что дом на Красном Пути, в котором по проекту будет от 12 до 15 этажей и 79 квартир, планируют построить к лету следующего года. Подземная парковка в многоэтажке будет рассчитана на 37 мест.
Что касается застройщика, то компанию «СЗ „Импарк“» зарегистрировали в июне 2021 года. Ее учредителями являются Дмитрий Казаков и Дмитрий Гладилин, а директором значится Алексей Буриков. Гладилин с Казаковым напрямую связаны с сетью магазинов «Пивоман». Бизнесменам принадлежат пивные компании в Омске, Казани, Уфе, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Выручка омской фирмы — «Торговый дом „Пивоман“» — по итогам прошлого года составила 229,3 млн рублей.