В Омске совладельцы пивного бизнеса построят паркинг для многоэтажки на Красном Пути

Городу55 стало известно, что на Красном пути, недалеко от Колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции, собираются строить паркинг. Возводить его будет общество с ограниченной ответственностью «СЗ „Импарк“». Эта компания в январе 2023 года получила разрешение на строительство многоквартирного дома на участке с кадастровым номером 55:36:070107:6809.