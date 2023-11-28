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Участникам фестиваля «Движение» в Омске показали виртуальную реальность

Участникам фестиваля «Движение» в Омске показали виртуальную реальность

28 ноября 2023, 06:19
Фото: ОмГТУ
ОмГТУ представил тренажер-симулятор: надев очки виртуальной реальности, можно увидеть Омский НПЗ и почувствовать себя сотрудником предприятия.

В омском спортивном комплексе «Красная звезда» прошел фестиваль, который был посвящен годовщине открытия регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

В мероприятиях участвовало около 4 тысяч школьников, студентов вузов и колледжей региона. Гости фестиваля познакомились с направлениями «Движения первых» в интерактивном режиме — попробовали себя в науке, спорте, творчестве.

Так, ОмГТУ представил тренажер-симулятор, на котором, надев очки виртуальной реальности, можно было увидеть производственные объекты Омского НПЗ. На таком тренажере обучаются и сдают экзамены студенты базовой кафедры «Газпром нефти» политеха.

Отметим, что базовая кафедра в ОмГТУ работает с 2014 года. Это одна из ступеней подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Технологии виртуальной реальности активно используются не только для обучения студентов, но и действующих сотрудников предприятия. На учебном полигоне предприятия работает площадка, где сотрудники завода в цифровой среде отрабатывают навыки работы на производственных объектах.

#Общество#Спорт#Наука#Омск#НПЗ#Газпром нефть#Производство#Фестиваль#Творчество#Евгений Игишев#Виртуальная реальность
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