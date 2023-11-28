Участникам фестиваля «Движение» в Омске показали виртуальную реальность

Отметим, что базовая кафедра в ОмГТУ работает с 2014 года. Это одна из ступеней подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Технологии виртуальной реальности активно используются не только для обучения студентов, но и действующих сотрудников предприятия. На учебном полигоне предприятия работает площадка, где сотрудники завода в цифровой среде отрабатывают навыки работы на производственных объектах.