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Труп ищут три дня. В центре Омска молодой человек прыгнул в реку и утонул

28 ноября 2023, 10:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

Молодой омич в центре города прыгнул в Омь и утонул

Очевидцы сообщили, что парня приехали доставать спасатели, но было уже поздно.

Читатели Города55 сообщили о трагедии в центре Омска. В ночь с пятницы на субботу 20-летний Артем С. прыгнул в реку возле киноцентра «Вавилон». Очевидцы рассказали, что к моменту приезда спасателей молодой человек держался за железную арматуру, но после пропал из виду.

Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, в реку Омь ночью 25 ноября действительно прыгнул парень 2002 года рождения. Труп из воды не был извлечен.

Отметим, что в паблике поисково-спасательного отряда «Доброспас» разместили ориентировку на пропавшего с таким же данными, как у погибшего молодого человека.

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#Происшествия#Омск#Пропавший#Трагедия#Спасатели#Поиск#Река#Евгений Игишев
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