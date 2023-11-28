Труп ищут три дня. В центре Омска молодой человек прыгнул в реку и утонул

Читатели Города55 сообщили о трагедии в центре Омска. В ночь с пятницы на субботу 20-летний Артем С. прыгнул в реку возле киноцентра «Вавилон». Очевидцы рассказали, что к моменту приезда спасателей молодой человек держался за железную арматуру, но после пропал из виду.