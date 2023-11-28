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Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:54

Updated Сегодня, 17:54

Традиции Матвеева дня — 29 ноября

28 ноября 2023, 17:42
29 ноября в православных церквах отмечается память Левия Матфея, одного из ближайших учеников Иисуса Христа. Этот день также известен как Матвеев день. По старому стилю дата приходится на 16 ноября.

Наши предки обращали внимание на погоду в этот день. В Руси его также называли «Зима отпотей», так как часто происходили оттепели. Некоторые шутили: «На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась».

В Матвеев день существовали и другие верования и запреты, которым наши предки старались следовать. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Что запрещено делать в Матвеев день? Запрещено ссориться, ругаться, обсуждать людей или выражаться грубо. Не рекомендуется оставаться дома в одиночестве, иначе такое поведение может сопровождать весь следующий год. Сегодняшний день считается неподходящим для ношения одежды наизнанку, так как это может отпугнуть удачу и счастье на долгое время.

В связи с Рождественским постом (который начинается 28 ноября и продлится до 6 января в 2023 году) не рекомендуется употреблять молоко, яйца, мясо и другие продукты животного происхождения.

Нельзя садиться за стол 29 ноября. Не стоит заниматься тяжелой работой в Матвеев день. Если вы планируете расстаться с любимым человеком, наденьте вещи красного цвета. Считалось плохой приметой сидеть за столом в одном носке или ботинке — с этим связывали потерю близкого человека. Говорили, что если пересчитывать монеты и купюры в эту дату, возможны проблемы с финансами.

Что можно делать в Матвеев день? Рекомендуется посещать церковь. Традиционно ставят свечу перед святым и читают молитвы о поддержке веры, защите от искушений и помощи в финансовых делах. В этот день стоит проводить больше времени в гостях, общаться с людьми, ходить друг к другу в гости.

Несмотря на Рождественский пост, можно позволить себе съесть небольшое количество рыбы и выпечки. Сегодня следует помогать бедным и бездомным животным. За доброе дело будет вознаграждение.

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