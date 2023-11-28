Традиции Матвеева дня — 29 ноября

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Наши предки обращали внимание на погоду в этот день. В Руси его также называли «Зима отпотей», так как часто происходили оттепели. Некоторые шутили: «На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась».
В Матвеев день существовали и другие верования и запреты, которым наши предки старались следовать. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Что запрещено делать в Матвеев день? Запрещено ссориться, ругаться, обсуждать людей или выражаться грубо. Не рекомендуется оставаться дома в одиночестве, иначе такое поведение может сопровождать весь следующий год. Сегодняшний день считается неподходящим для ношения одежды наизнанку, так как это может отпугнуть удачу и счастье на долгое время.
В связи с Рождественским постом (который начинается 28 ноября и продлится до 6 января в 2023 году) не рекомендуется употреблять молоко, яйца, мясо и другие продукты животного происхождения.
Нельзя садиться за стол 29 ноября. Не стоит заниматься тяжелой работой в Матвеев день. Если вы планируете расстаться с любимым человеком, наденьте вещи красного цвета. Считалось плохой приметой сидеть за столом в одном носке или ботинке — с этим связывали потерю близкого человека. Говорили, что если пересчитывать монеты и купюры в эту дату, возможны проблемы с финансами.
Что можно делать в Матвеев день? Рекомендуется посещать церковь. Традиционно ставят свечу перед святым и читают молитвы о поддержке веры, защите от искушений и помощи в финансовых делах. В этот день стоит проводить больше времени в гостях, общаться с людьми, ходить друг к другу в гости.
Несмотря на Рождественский пост, можно позволить себе съесть небольшое количество рыбы и выпечки. Сегодня следует помогать бедным и бездомным животным. За доброе дело будет вознаграждение.