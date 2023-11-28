Традиции Матвеева дня — 29 ноября

Что запрещено делать в Матвеев день? Запрещено ссориться, ругаться, обсуждать людей или выражаться грубо. Не рекомендуется оставаться дома в одиночестве, иначе такое поведение может сопровождать весь следующий год. Сегодняшний день считается неподходящим для ношения одежды наизнанку, так как это может отпугнуть удачу и счастье на долгое время.