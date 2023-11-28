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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Омских министров окончательно вычеркнули из состава правительства.

Теперь без министров: сформирован новый состав правительства Омской области

28 ноября 2023, 07:06
Фото: Город55

Омских министров окончательно вычеркнули из состава правительства.

В списке только заместители и первые заместители губернатора.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о формировании регионального правительства. Этот документ предписывает «считать прекращенным действие правительства» в составе первого заместителя председателя Дмитрия Ушакова, 9 простых заместителей и ряда простых министров, в числе которых, например, Александр Мураховский и Дмитрий Крикорьянц.

Список членов нового правительства заметно короче. В нем 2 первых заместителя (Рустам Мингазов и Дмитрий Ушаков) и 8 простых заместителей (Андрей Шпиленко назначен отдельным постановлением). Министров в списке нет: как уже писал Город55, теперь они не считаются членами правительства и назначаются только на год, тогда как замы и перзамы назначаются на срок полномочий губернатора.

Полномочия нового правительства отсчитываются с 21 ноября.

#Политика#Правительство Омской области#Новости#Николай Эйхвальд#Виталий Хоценко
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