Теперь без министров: сформирован новый состав правительства Омской области

Список членов нового правительства заметно короче. В нем 2 первых заместителя (Рустам Мингазов и Дмитрий Ушаков) и 8 простых заместителей (Андрей Шпиленко назначен отдельным постановлением). Министров в списке нет: как уже писал Город55, теперь они не считаются членами правительства и назначаются только на год, тогда как замы и перзамы назначаются на срок полномочий губернатора.