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Словом года по версии Merriam-Webster стало «аутентичный»

28 ноября 2023, 05:46
По итогам 2023 года наиболее часто используемым словом стало «аутентичный». Это стало известно из пресс-релиза онлайн словаря Merriam-Webster.

По данным сервиса, объем поискового запроса на слово «аутентичный» значительно увеличился в 2023 году. Это связано с рассказами и обсуждениями о искусственном интеллекте, знаменитостях, личности и соцсетях, пишет ФедералПресс.

Одной из причин популярности этого слова является то, что оно имеет несколько значений, включая «подлинный» и «настоящий». С развитием искусственного интеллекта и возникновением дипфейковых видео граница между фейками и реальностью становится размытой.

Также отмечается, что многие бренды и знаменитости стремятся к аутентичности. Например, американский предприниматель Илон Маск заявил, что людям следует быть более настоящими в социальных сетях.

Кроме того, в список самых употребляемых слов 2023 года вошли «церемония коронации», «дипфейк» и «доппельгенгер». В предыдущие годы словами года были «газлайтинг» (2022 год), «вакцина» (2021 год) и «пандемия» (2020 год).

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