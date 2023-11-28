Словом года по версии Merriam-Webster стало «аутентичный»

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
По данным сервиса, объем поискового запроса на слово «аутентичный» значительно увеличился в 2023 году. Это связано с рассказами и обсуждениями о искусственном интеллекте, знаменитостях, личности и соцсетях, пишет ФедералПресс.
Одной из причин популярности этого слова является то, что оно имеет несколько значений, включая «подлинный» и «настоящий». С развитием искусственного интеллекта и возникновением дипфейковых видео граница между фейками и реальностью становится размытой.
Также отмечается, что многие бренды и знаменитости стремятся к аутентичности. Например, американский предприниматель Илон Маск заявил, что людям следует быть более настоящими в социальных сетях.
Кроме того, в список самых употребляемых слов 2023 года вошли «церемония коронации», «дипфейк» и «доппельгенгер». В предыдущие годы словами года были «газлайтинг» (2022 год), «вакцина» (2021 год) и «пандемия» (2020 год).