Сильные осадки могут накрыть Владивосток в декабре

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Согласно прогнозу Gismeteo, осадки начнутся 21 декабря и продолжатся вплоть до конца месяца. Ожидается, что в этот период будет выпадать достаточно большое количество снега.
Температура воздуха в ночное время ожидается около -8 градусов, а днем будет около -5 градусов, пишет ФедералПресс.
Однако стоит отметить, что это лишь предварительный прогноз, и если он подтвердится, то жителям региона следует быть готовыми к возможным неблагоприятным последствиям.