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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Сильные осадки могут накрыть Владивосток в декабре

28 ноября 2023, 05:32
В декабре возможны значительные снегопады в городе Владивосток. По первоначальным данным, снег будет идти более недели.

Согласно прогнозу Gismeteo, осадки начнутся 21 декабря и продолжатся вплоть до конца месяца. Ожидается, что в этот период будет выпадать достаточно большое количество снега.

Температура воздуха в ночное время ожидается около -8 градусов, а днем будет около -5 градусов, пишет ФедералПресс.

Однако стоит отметить, что это лишь предварительный прогноз, и если он подтвердится, то жителям региона следует быть готовыми к возможным неблагоприятным последствиям.

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